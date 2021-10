Quanto dura, dove va e quanto costa la crociera più lunga del mondo: quando parte la prossima nave che fa il giro del mondo

Se amate viaggiare, amate tantissimo il mare e avete molto tempo a disposizione per poter stare a lungo in vacanza – o magari il vostro ufficio è solo un pc – potreste prendere in considerazione di partire per la crociera più lunga del mondo.

Un viaggio in giro per il mondo che toccherà tutti i continenti e 150 destinazioni in ogni angolo del globo e che vi farà stare lontano da casa per più di 9 mesi, per la precisazione 274 giorni.

Un sogno però non alla portata di tutti. Già perché la crociera più lunga del mondo ha un costo davvero proibitivo: oltre 60 mila euro. Ma i ricchi amanti delle crociere non mancano visto che ci sono già prenotazioni per la Serenade of the Seas, la crociera che fa il giro del mondo.

La crociera più lunga del mondo: l’itinerario fra 60 Paesi

Si chiama Ultimate World Cruise, è della Royal Carribean, partirà il 10 dicembre 2023 da Miami e resterà in navigazione per 274 giorni. Sarà questa la crociera più lunga al mondo e che farà il giro di tutto il globo: toccherà tutti e 7 i continenti, oltre 60 Paesi, ben 150 destinazioni e si potranno ammirare 11 Meraviglie del mondo dalla Grande Muraglia in Cina a Petra in Giordania.

Il viaggio sarà a bordo di una delle navi più spettacolari della Royal Carribean la Serenade of the Seas. Un gigante dei mari capace però di portarvi alla scoperta anche degli angoli più remoti: dai fiordi norvegesi alla Polinesia francese. Una delle sue caratteristiche sono gli innumerevoli punti panoramici: ovunque si stia sulla nave enormi vetrate offrono la possibilità di godere dello spettacolo esterno.

L’itinerario è suddiviso in 4 parti e si può partecipare anche solo a uno di questi.

Giro di Capo Horn: comprende le Americhe e l’Antartico. Tocca 36 destinazioni e dura 64 notti (dal 10 dicembre all’11 febbraio).

Si andrà alla scoperta di luoghi come Macchu Picchu in Perù, Rio de Janeiro in Brasile e poi di meraviglie come la cascate Igazù fra Brasile e Argentina arrivando fino a Capo Horn.

Meraviglie dell’Asia: 40 destinazioni in Asia e nel Pacifico (dall’11 febbraio al 9 maggio).

Dalle Hawaii alla Polinesia Francese e poi la Grande Barriera Corallina Australiana. Poi si andrà nel cuore dell’Asia in escursione a Bali, in Cina alla scoperta della Grande Muraglia, in India a vedere il Taj Mahal e a Tokyo a conoscere la metropoli più futuristica del mondo.

Medio Oriente e Meraviglie del Mediterraneo: 44 mete, tra cui l’Italia, per 63 notti (dal 9 maggio al 10 luglio)

Si parte da Dubai, si va in Egitto a vedere le piramidi e poi in Europa nel cuore della civiltà: Atene e Roma. Il viaggio continua nel Mediterraneo nella meravigliosa Provenza francese, a vedere i campi di lavanda, e poi tuffandosi nella movida scatenata di Barcellona.

Capitali della Cultura: 40 destinazioni nel Nord Europa e ritorno a Miami, dal 10 luglio al 10 settembre.

Il viaggio riprende da Barcellona e va in esplorazione del Nord Europa: Copenaghen, i fiordi norvegesi, Stoccolma, Riga, San Pietroburgo e poi l’Islanda prima di riattraversare l’Oceano arrivare a New York e poi ritornare a Miami.

Quanto costa la crociera più lunga del mondo

Una volta che salite a bordo della Serenade of the Seas e partite per la Ultimate Cruise of the world non dovrete più preoccuparvi di nulla e non dovrete più mettere mano al portafoglio (a parte le escursioni of course). Infatti è già tutto incluso: dagli spostamenti, agli hotel, al servizio lavanderia a tutte le bevande.

D’altronde il prezzo finale è talmente elevato che averci l’all inclusive sembra il minimo! Insomma, quanto costa la crociera più lunga del mondo? Il prezzo per 274 notti in una cabina interna, quindi senza vista sul mare, costa 60.999 dollari che al cambio attuale corrisponde a circa 55 mila euro. La vista sull’oceano fa salire il prezzo a 60 mila euro, il balcone a 75 mila euro e per una junior suite il prezzo sale addirittura a 105 mila euro! Per non parlare di altre sistemazioni per cui la trattativa è riservata!

Si può partecipare anche solo a uno dei quattro itinerari della crociera. Le prenotazioni e i relativi costi saranno resi noti da dicembre 2021. Ma non pensate di cavarvela con poco: il prezzo sarà intorno ai 10/15 mila euro a persona per un paio di mesi di viaggio.

La crociera più lunga del mondo è un viaggio che si fa una volta nella vita. Ma se non si ha un portafoglio molto gonfio nemmeno quello! Ma niente paura: organizzandosi con viaggi via terra e piccole crociere potrete fare anche voi il vostro viaggio in giro per il mondo!