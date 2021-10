Allerta meteo in Calabria e Sicilia: scuole chiuse per il maltempo. Cosa bisogna sapere.

Continua il maltempo intenso al Centro Sud Italia per effetto del ciclone in atto sul Mediterraneo. Le regioni meridionali sono state colpite da forti piogge e nubifragi, con allagamenti e purtroppo anche vittime nella Sicilia orientale.

Le condizioni continueranno ad essere critiche in particolare in Calabria e Sicilia, regioni per le quali la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo rossa e arancione. Una situazione preoccupante, che ha spinto i sindaci di diverse città di entrambi le Regioni a decidere la chiusura delle scuole martedì 26 ottobre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Allerta meteo in Calabria e Sicilia: scuole chiuse per il maltempo

Diramata una nuova allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico in Calabria e Sicilia. In alcune zone l’allerta è rossa, il livello massimo, in altre arancione. Un’allerta meteo gialla è stata emessa anche per alcune regioni del Centro Sud.

La situazione di rischio ha portato alla chiusura di diverse scuole tra Calabria e Sicilia.

Bollettino aggiornato della Protezione Civile

La Protezione Civile ha pubblicato un nuovo bollettino aggiornato con allerta meteo rossa e arancione per Calabria e Sicilia, per rischio idraulico e idrogeologico, gialla per altre Regioni del Centro Sud. Di seguito il bollettino dei rischi aggiornato.

ALLERTA ROSSA

ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale.

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale.

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

ALLERTA ARANCIONE

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

ALLERTA GIALLA

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO:

Basilicata : Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C.

: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C. Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro.

: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro. Basilicata : Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C.

: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C. Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro.

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano.

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano. Basilicata : Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C.

: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C. Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma.

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro.

Per aggiornamenti in tempo reale: mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-rischi/bollettino-di-criticita

Scuole chiuse per maltempo

Già nella giornata di lunedì 25 ottobre diverse scuole sono rimaste chiuse in Calabria e Sicilia. La chiusura delle scuole è stata confermata anche per martedì 26 ottobre nei Comuni di diverse province delle due Regioni.

In Calabria, sono interessati i Comuni della Provincia di Reggio Calabria, incluso il capoluogo e i Comuni di Gioa Tauro, Locri, Roccella Ionica. La Provincia di Catanzaro con il capoluogo è i Comuni di Soverato, Squillace e altri. In Provincia di Cosenza saranno interessati i Comuni di Amendolara e Oriolo. Chiuse le scuole in Provincia di Crotone a Isola Capo Rizzutto e altri. Infine, in Provincia di Vibo Valentia resteranno chiuse le scuole del capoluogo e altri Comuni.

In Sicilia, saranno chiuse molte scuole in Provincia di Messina, tra cui quelle del capoluogo, di Barcellona Pozzo di Gotto, Giardini Naxos, Taormina, Milazzo, Patti e altri. Nella Provincia di Catania resteranno chiuse le scuole del capoluogo, di Acireale, Caltagrone, Paternò e altri. Diversi comuni terranno le scuole chiuse domani nella Provincia di Siracusa, tra cui quelle del capoluogo, di Noto, Augusta, Avola, Buscemi, Lentini, Pachino, Portopalo di Capo Passero e altri. Nella Provincia di Ragusa resteranno chiuse le scuole del capoluogo, di Vittoria, Comiso, Scicli, Pozzallo e altri Comuni. Infine, scuole chiuse anche in Provincia di Enna, a Nicosia, Regalbuto, Agira e Cerami.

L’elenco completo e aggiornato in tempo reale dei Comuni che terranno chiuse le scuole martedì 26 ottobre sul sito web Orizzonte Scuola:www.orizzontescuola.it/maltempo-26-ottobre-ancora-allerta-rossa-in-calabria-e-sicilia-aggiornamento-in-tempo-reale

