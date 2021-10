Gli Uffizi sono il migliore museo al mondo: la consacrazione dalla rivista inglese Timeout. La classifica.



Le celebri Gallerie degli Uffizi di Firenze sono state riconosciute come migliore museo al mondo, sbaragliando la concorrenza di altri musei prestigiosi. Non ce n’è per il Louvre, il British Museum o il Prado. È il grande museo di Firenze il migliore al mondo.

La consacrazione viene dalla prestigiosa rivista culturale inglese “Timeout“, che ha stilato la classifica dei “migliori musei al mondo“. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Gli Uffizi sono il migliore museo al mondo

Un altro importante e prestigioso riconoscimento per l’Italia. In un anno davvero straordinario, tra grandi successi sportivi, il Premio Nobel per la Fisica e le vittorie in concorsi europei e internazionali, arriva la consacrazione, finalmente, delle Gallerie degli Uffizi, premiate come migliore museo al mondo.

L’ambito riconoscimento viene dalla storica rivista culturale inglese “Timeout“, specializzata in turismo e cultura. Gli Uffizi dominano la classifica dei migliori musei al mondo. “Nel museo ci così tante opere classiche abbaglianti che alcuni visitatori sono stati portati in ospedale a causa della sensazione travolgente che provocano”, scrive la giornalista Sophie Dickinson nell’articolo della rivista.

Tra i capolavori che si possono ammirare agli Uffizi, “Timeout” segnala, naturalmente, la “Nascita di Venere” di Botticelli”, insieme alla “Medusa” di Caravaggio e alla “Giuditta che uccide Oloferne” di Artemisia Gentileschi. Le opere d’arte custodite nel museo sono davvero infinite, tra meraviglie della pittura e della scultura.

Iniziative e novità agli Uffizi

Negli ultimi anni le Gallerie degli Uffizi si sono rinnovate e hanno aperto a nuove iniziative. Ricordiamo i lavori di restauro, l’apertura di 10 nuove sale del museo nel 2019 con un nuovo allestimento dei capolavori della pittura del Cinquecento, che è stato possibile visitare con un tour virtuale, durante la chiusura per la pandemia. Iniziative sui social e nuove modalità di prenotazione dei biglietti per evitare inutili code.

A inizio anno, inoltre, era stata lanciato il progetto “Uffizi diffusi“, con la realizzazione di un museo diffuso su scala regionale. L’obiettivo è quello di creare una sinergia tra museo e territorio, per rivitalizzare monumenti e centri culturali fuori dai grandi centri come Firenze e per un loro recupero reale con un forte legame con il territorio. Una iniziativa che è stata premiata dalla rivista americana “Time” che ha inserito la Toscana e gli Uffizi tra i 100 luoghi più belli del mondo da visitare nel 2021, The World’s Greatest Places of 2021.

La classifica di Timeout

Vi proponiamo la classifica completa dei 20 migliori musei al mondo secondo la rivista “Timeout“.

Uffizi, Firenze Louvre, Parigi Museum of Modern Art (MoMA), New York National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul National Museum of African American History and Culture, Washington DC Museo dell’Acropoli, Atene Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Qin, Xi’an Hermitage, San Pietroburgo Rijksmuseum, Amsterdam Tate Modern, Londra Prado, Madrid 12. Museo Nacional de Antropología, Città del Messico Museo Ebraico, Berlino Getty Center, Los Angeles MALBA, Buenos Aires Apartheid Museum, Johannesburg Museo de Arte de Puerto Rico, San Juan Instituto Inhotim, Brumadinho National Gallery of Victoria, Melbourne The Louisiana, Copenhagen

Per ulteriori informazioni: www.timeout.com/arts-and-culture/best-museums-and-galleries-in-the-world