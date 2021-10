Maltempo al Centro Sud: allerta gialla in 6 Regioni. Tutto quello che bisogna sapere.

Il maltempo, annunciato per questo weekend, sta causando diversi disagi nelle Regioni del Centro Sud e purtroppo ha provocato danni e allagamenti in Sicilia, dove erano stati previsti forti temporali nella parte orientale della Regione.

A Siracusa, a seguito di un violento nubifragio, un anziano è moto per infarto e cinque famiglie sono state evacuate per gli allagamenti. Un altro uomo è rimasto folgorato, per fortuna in modo non grave, numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco. Allagamenti si sono verificati anche a Pozzuoli, vicino Napoli.

Rovesci e acquazzoni stanno interessando diverse zone del Centro Sud, tanto che la Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo gialla in 6 Regioni. In miglioramento, invece, il tempo al Centro Nord. Ecco le ultime notizie.

Leggi anche -> Meteo inverno 2021/22: Italia come la Russia, sarà record

Maltempo al Centro Sud: allerta meteo gialla



Mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche il tempo è in miglioramento, dopo le piogge dei giorni scorsi, la perturbazione, che da giovedì 21 ottobre ha raggiunto l’Italia, sta attraversando il versante adriatico e il Sud. Un forte nubifragio ha colpito venerdì sera la Sicilia, con allagamenti e l’evacuazione di alcune famiglie.

Per il maltempo, la Protezione Civile ha emesso per venerdì 22 ottobre un’allerta meteo gialla in 6 Regioni del Centro Sud: Calabria, Campania, Lazio, Molise, Umbria e Sicilia.

Per la giornata di sabato 23 ottobre, l’allerta gialla è stata aggiornata ed emessa per 3 Regioni, sempre del Centro Sud: Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Il bollettino della Protezione Civile

Per la giornata di sabato 23 ottobre 2021, la Protezione Civile ha emesso il seguente bollettino:

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano Puglia : Salento

: Salento Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano Puglia : Salento

: Salento Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Per informazioni aggiornate: mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-rischi/bollettino-di-criticita

Leggi anche –> Quando torna l’ora solare 2021: data e come spostare le lancette