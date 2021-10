A Dubai, città degli eccessi e dei primati, è stata inaugurata una nuova attrazione da record. La Dubai Eye, la ruota panoramica più grande del mondo.

Non dovete soffrire di vertigini. Non in generale nella vita, ma se volete approfittare di una delle attrazioni più folli ed esagerate del momento, è cruciale che non abbiate dei capogiri se vi trovate ad alta quota. Perché? Semplice, a Dubai è appena stata inaugurata la ruota panoramica più alta del mondo. Un gigante affacciato sulla Marina di Dubai chiamata Dubai Eye proprio per il panorama mozzafiato che offre ai visitatori.

250 metri di ruota panoramica e 38 minuti per fare un giro completo

Si sa, a Dubai gli eccessi non mancano. Si tratta di una di quelle mete che vuole essere al primo posto in tutto e che vuole realizzare cose pazzesche che altri non hanno. Proprio come la ruota panoramica alta 250 metri, con 48 cabine, in grado di trasportare 1750 visitatori alla volta e che per compire un giro intero impiega ben 38 minuti. Dà l’idea di quanto sia grande non vi pare? La Dubai Eye è un’opera colossale, la più grande al mondo infatti, collocata sull’isola di Bluewaters.

Chi l’ha realizzata?

Era stato annunciato il progetto già nel 2013, per mano di Hyundai Engineering & Construction e Starneth Engineering, ma i lavori sono iniziati solo nel maggio 2015. Lavori che posi sono stati anche interrotti dall’epidemia di Covid tanto che l’inaugurazione, prevista esattamente un anno fa, è slittata ad oggi.

Cosa si vede dall’alto e cosa ci sarà alla base della Dubai Eye

Arriva quindi una nuova attrazione da record a Dubai con questa ruota incredibile che è in grado di trasportare centinaia e centinaia di passeggeri alla volta per mostrare le bellezze della città dall’alto. Come il Burj Al Arab, Palm Jumeirah o il Burj Khalifa che, lo ricordiamo rimanendo in tema, è il grattacielo più alto al mondo.

Come se non bastasse tutto ciò che ha intorno, la ruota panoramica di Dubai avrà alla base un gigantesco parco giochi e uno schermo LED di 80 metri su cui verranno trasmesse pubblicità, informazioni varie e intrattenimento.