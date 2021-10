Dove si trova e cosa rende speciale il Peyto Lake, il lago più turchese al mondo

Qual è il paesaggio dai colori più belli che avete mai visto nella vostra vita? Siamo certi che la meraviglia del Peyto Lake supera tutto il resto (o quasi). Si tratta di un lago la cui particolarità sono proprio i colori sgargianti. Nessun filtro, ma solo l’opera straordinaria di Madre Natura che ha creato questo azzurro intenso per la sua acqua.

Peyto lake, il lago dai colori più belli del mondo è una meraviglia della natura da vedere almeno una volta nella vita. Non è proprio vicinissimo, visto che si trova in Canada. Ma vi garantiamo che ne vale la pena: la natura del Canada vi conquisterà e non solo quella.

Peyto Lake dove si trova

A soli 40 minuti da Louise Lake e situato all’interno del Banff National Park in Canada, a un’altitudine di 1860 metri, il lago prende il nome da Bill Peyto, che fu una guida proprio in questa zona già intorno al 1941, quando fu aperta la Icefields Parkway. Il lago riceve acqua dal Peyto Creek, che porta acqua dal Lago Caldron e dal Ghiacciaio Peyto. A partire dal Lago Peyto è originato il Fiume Mistaya.

Come raggiungere il lago

Per arrivare a Peyto Lake bisogna percorrere la Icefields Parkway, che attraversa il Jasper National Park e il Banff National Park. Il consiglio è quindi quello di utilizzare l’automobile in modo da muoversi più agevolmente. È disponibile un parcheggio gratuito e poi una camminata 15 minuti piuttosto ripida su un sentiero asfaltato porta a un punto panoramico della piattaforma.

Attualmente una delle problematiche del luogo e è la massa di turisti interessati a visitarlo. Per questo, si cerca sempre di trovare una soluzione che ne preservi la bellezza, che potrebbe essere intaccata dall’avvento da un numero eccessivo di persone.

Perché Peyto Lake ha questi colori

In estate alcuni pezzi di roccia glaciale, denominati il limo glaciale, partono da un ghiacciaio poco distante e finiscono dritti nel lago, donandogli il colore turchese che lo caratterizza rendendolo famoso in tutto il mondo.

Il punto migliore per vedere questa meraviglia della natura è sicuramente Bow Summit, ma oltre a questo il Parco Nazionale ha recentemente introdotto delle migliorie in modo che il Lago sia meglio visibile e apprezzabile dal maggior numero possibile di punti.

Se andate in vacanza in Canada non perdetevi per nessun motivo il meraviglioso Banff National Park e andate al Peyto lake, non vedrete tanto facilmente in natura colori del genere.