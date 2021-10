Quali sono i 3 animali più spaventosi al mondo che vivono in Italia?

Un rapido viaggio in un mondo spaventoso: quello degli animali più terrificanti d’Italia.

Che piaccia o meno, Halloween è una festività americana che ormai impazza anche in Italia. Il Ponte di Ognissanti così si tinge di due “colori”: da una parte chi vuole fuggire dalla routine e andare in vacanza; dall’altra chi invece vorrebbe essere negli USA a urlare Trick Or Treat, a partecipare a parate e a farsi spaventare. Per andare incontro a chi adora i brividi e non può fare a meno di un po’ di horror abbiamo pensato di elencarvi tre animali spaventosi che vivono in Italia, a pochi passi da noi, in perfetto stile “Nightmare Before Christmas“. Siete pronti a scoprirli?

Animali più spaventosi d’Italia perfetti per Halloween

Gli animali più brutti non sempre sono quelli più cattivi, ma sicuramente sono quelli più inquietanti e perfetti per far correre un brivido lungo la schiena ad amici e parenti. Ecco allora tre specie animali che vivono in Italia e che sono super inquietanti.

Lo squalo Mako: sebbene nel Mediterraneo viva anche il temibile squalo bianco, questo esemplare è nettamente spaventoso. Forse anche un po’ di più dello squalo bianco per via di uno sguardo particolarmente aggressivo che fa venire i brividi. Sia chiaro, l’uomo non è certo la sua preda preferita, ma con i suoi 4 metri di lunghezza se si confonde e scambia un piede per una tartaruga non c’è molto da fare! La vipera dal corno: in Italia non è così raro imbattersi nelle bisce quando si passeggia nei boschi. Ma dobbiamo fare attenzione principalmente alle vipere e un esemplare piuttosto spaventoso è la vipera dal corno, diffusa soprattutto in Friuli Venezia Giulia in aree piuttosto secche e aride. Ricordate, questi animali mordono solo se disturbati, altrimenti non vi calcoleranno nemmeno. Come riconoscere le vipere dalle bisce? Occhio alla pupilla, nelle vipere è verticale ed è molto più inquietante! Il ragno lupo o falsa tarantola: parliamoci chiaro, i ragni così come certi anfibi e rettili non sono proprio un bel vedere. Figuriamoci questo ragno che va a caccia “personalmente” anziché fare un ragnatela e che è anche piuttosto crudele nell’uccisione della preda. Per noi umani non è in realtà così pericoloso, ma a vederlo incute timore. Soprattutto la femmina che sembra abbia una corazza sulla schiena e invece sono tutti i suoi piccoli di ragno.

Insomma, è chiaro che dopo questo elenco tutti ci stiamo guardando intorno preoccupati di trovarci davanti uno di questi animali. Vi abbiamo instillato la giusta dose di paura per Halloween con questi animali misteriosi non è vero?