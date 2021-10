Vueling Activities: prenota tour, visite guidate ed esperienze nelle città. Tutte le informazioni utili.

Avete organizzato un viaggio in una bella città internazionale ma avete prenotato solo trasporti e soggiorno? Una volta arrivati a destinazione potete trovarvi a fare lunghe code davanti a musei o monumenti. Si sa che le principali attrazioni di una città sono prese d’assalto dai turisti e in più con gli ingressi contingentati per la pandemia i tempi di attesa possono allungarsi parecchio.

I più previdenti avranno prenotato in anticipo, online, la visita a luoghi come i Musei Vaticani, la Galleria degli Uffizi, il Louvre, il British Museum eccetera. Un sistema ancora più semplice, rapido ed efficace, tuttavia, è quello di prenotare tour, visite guidate, attività ed esperienze presso un tour operator che propone pacchetti completi, anche a prezzo scontato.

Come nel caso di Vueling Activities, l’offerta della compagnia aerea low cost spagnola che vi premette di prenotare tante attività e tour da fare nelle città europee che avete scelto di visitare. Trovate visite a singoli luoghi e pacchetti personalizzati anche se non avete volato con Vueling. Infatti, l’offerta è rivolta a tutti. Ecco cosa bisogna sapere.

Per i tour nelle principali città europee, con visite a luoghi di cultura, musei, monumenti, attrazioni, attività ed esperienze potete prenotare pacchetti all inclusive sul portale della compagnia aerea spagnola Vueling nella sezione dedicata di Vueling Activities. Trovate tante visite guidate e attività da fare che potete prenotare anche prima della partenza e che una volta sul posto vi eviteranno lunghe e noiose file e soprattutto inutili perdite di tempo.

Le visite guidate e i pacchetti di Vueling Activities possono essere acquistati da tutti, anche da chi non ha volato con Vueling. Naturalmente i clienti della compagnia aerea saranno agevolati da sconti e offerte speciali.

Le attività, le visite guidate e le esperienze che possono essere prenotate sul portale riguardano otto importanti città nel mondo: Amsterdam, Barcellona, Berlino, Dubai, Londra, New York, Parigi e Roma.

Le esperienze e visite

Ad Amsterdam potete prenotare una classica crociera sui canali della città, anche di lusso, la visita guidata alla Casa museo di Anna Frank, un tour del centro in bici, una degustazione di formaggi olandesi e la visita a mostre e musei. A Barcellona, oltre alla visita guidata alla Sagrada Familia con ingresso prioritario e senza fare la fila, potete partecipare a una lezione di paella al Mercato della Boqueria, fare il tuor della città in bicicletta e un giro in catamarano.

A Berlino vi porteranno alla scoperta dei luoghi del Muro e della guerra fredda, vi faranno visitare il museo della DDR e potrete fare perfino un giro della città su una Trabant, la macchina popolare della Germania Est. Anche qui sono previsti tour in battello sul fiume e la visita a diversi musei.

A Dubai un pacchetto proposto prevede la visita al 124° e 125° piano del Burj Khalifa, il grattacielo al momento più alto del mondo. Vi faranno visitare anche il parco acquatico Atlantis Aquaventure e The Lost Chambers Aquarium. Tra le proposte anche un safari nel deserto in sella in cammello o in quad. Mentre a Londra, oltre alle tradizionali visite a musei e monumenti, potete prendere parte al tour nei luoghi di Jack Lo Squartatore, visitare il set cinematografico di Harry Potter ai Warner Brothers Studios e avere un ingresso prioritario sulla ruota panoramica London Eye.

Tantissime le proposte di attività a New York. Oltre alla classica visita all’Empire State Building e alla Statua della Libertà e al vicino museo di Ellis Island, con traghetto incluso, potete fare il tour gastronomico dell’East Village, il giro in elicottero sulla baia, anche riservato a coppie, visitare i musei della Grande Mela e assistere a uno spettacolo a Broadway.

A Parigi le tappe obbligate sono la salita alla Tour Eiffel, la visita al Museo del Louvre, con ingresso privilegiato senza fare la fila, la visita alla Reggia e ai Giardini di Versailles. Poi tanti tipi di crociera in battello sulla Senna, tour gastronomici e spettacoli al Lido e al Moulin Rouge.

Infine, c’è Roma con i suoi monumenti maestosi delle epoche dei Cesari e dei Papi, con visite guidate e accessi prioritari. Dal Colosseo ai Musei Vaticani e Cappella Sistina. Tra le esperienze proposte ci sono anche le lezioni della scuola dei gladiatori, il tour dello street food di Roma con guida locale e anche un corso per imparare a fare la pasta in casa, ma questo lo lasciamo agli stranieri.

