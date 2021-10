Le 50 trattorie migliori d’Italia! La classifica completa da 50 Top che elegge le migliori location dove mangiare piatti e prodotti tipici nostrani.

L’autunno è il periodo perfetto per concedersi una belle mangiata in una trattoria. Ancora meglio se si tratta di un locale premiato tra i migliori 50 d’Italia da 50 Top, la guida-classifica ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Provate allora a immaginare questa incredibile e attesissima classifica delle 50 trattorie più gustose e buone del nostro Paese. Ecco, ora finalmente è stata svelata anche se le prossime chart saranno note a tutti il 26 ottobre. Intanto però gustiamoci questo viaggio nella cucina locale italiana fatta come facevano le nostre nonne!

I primi posti della classifica delle trattorie al top

In testa alla classifica delle trattorie migliori troviamo l’Emilia Romagna con ben sette posti dedicati ai locali del posto. Segue la Campania e il Lazio con 5 trattorie; Piemonte, Veneto, Puglia e Lombardia si aggiudicano 4 posti. Tre trattorie sono premiate in Toscana, 2 in Liguria, Trentino e Sicilia.

Al primo posto però troviamo Roma, precisamente la trattoria Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano. Vi diciamo solo che il menù degustazione si apre con un arancino alla carbonara, prosegue con dei cannelloni della Sora Maria ripieni al pasticcio di vitellone e prosegue con la pecora Ciavarra alla Verolana, un antico piatto ciociaro! Medaglia d’argento per l’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Qui l’ambiente ricorda quello di una casa antica, così come i sapori genuini e autentici visto che la materia prima è di un’importanza incredibile per lo chef.

Terzo posto per Villa Rosa – La Casa di Lella a Vico Equense in provincia di Napoli. Medaglia di legno per la Liguria invece che con La Brinca si aggiudica il quarto posto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Brinca (@la_brinca)

La classifica completa delle 50 trattorie migliori d’Italia

Ecco tutta la classifica a partire dalla posizione numero 5.