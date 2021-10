Città economiche per una vacanza a novembre. Dove andare per un weekend low cost, ma bellissimo? Ecco i suggerimenti per voi.

Quali sono le città più economiche dove andare in vacanza a novembre? Se state cercando delle destinazioni low cost per questo mese autunnale in arrivo non temete: ci sono moltissime possibilità sia in Italia che in Europa tra cui scegliere.

Ma come fare a trovare la meta perfetta per un weekend che sia all’insegna del risparmio ma vi permetta comunque di godere di tanta bellezza, relax e cultura? Basta saper scegliere e noi di Viagginews vi portiamo alla scoperta di 5 mete low cost per novembre.

Alle Canarie a novembre per risparmiare

La prima destinazione che vi suggeriamo per un viaggio economico è questa. Sebbene il volo non sia certo dei più low cost sul mercato, quello potrebbe essere l’unica spesa importante da affrontare in tutto il viaggio. Basta infatti non scegliere una città super turistica per risparmiare e trovare una sistemazione a due passi dal mare con un clima da urlo anche a novembre.

Weekend low cost a Sofia

Sofia: nel cuore della Bulgaria questa città è molto interessante, particolare e curiosa a livello di storia e cultura. Restrizioni Covid permettendo sappiate che è la meta perfetta per una vacanza low cost a novembre. Qui il costo della vita è veramente basso e potrete anche regalarvi un super hotel a prezzi irrisori!

Malta a novembre: risparmio e bellezza

Malta: a novembre questa destinazione non solo è low cost, ma è anche super piacevole. Il clima è perfetto, c’è praticamente sempre il sole e il costo di una sistemazione così come della vita in città è contenuto. Se siete degli avventurieri potreste cavarvela con circa 70 euro per due persone dormendo in un ostello. Se invece preferite una sistemazione più intima si parla comunque di un budget di circa 90 euro per due persone!

Viaggio economico a Madrid

Madrid: non possiamo non citare una meta spagnola in questa top 5 dei viaggi economici per novembre. I voli hanno dei prezzi modici e se non volete spendere tanto né in alberghi né in cibo le opzioni per dormire sono svariate così come per mangiare: via libera alle tapas!

Italia, destinazioni low cost a novembre? Provate con Venzia

Venezia: chiudiamo con una destinazione italiana. Sia chiaro, nel nostro Paese di mete low cost e meravigliose ne siamo letteralmente pieni! Tuttavia se volete risparmiare, la bassa stagione è il momento perfetto per fare un weekend a Venezia. La città lagunare più famosa del mondo in questo periodo dell’anno permette infatti di essere scoperta anche da chi non ha a disposizione cifre da capogiro!