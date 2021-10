Gift Card di Airbnb per Natale: l’idea regalo che risolve ogni problema

Gift Card di Airbnb per Natale: l’idea regalo che vi risolve ogni problema. Tutte le informazioni utili.

Sta per arrivare il Natale e insieme allo spirito della festa, gli addobbi, le visite ai mercatini natalizi (quest’anno riaprono!) e le vacanze, torna anche la questione regali! Per alcuni possono essere un vero cruccio. Non si sa mai cosa regalare e cosa possa piacere.

Una soluzione pratica e facile la offrono le gift card, ovvero i buoni regali da acquistare in un negozio, in una catena oppure online per regalare abbigliamento, musica e film, articoli sportivi o per la casa, cosmetici, trattamenti presso centri benessere e tanto altro.

Un’idea di regalo molto diffusa è quella delle smartbox, con cui regalare soggiorni in alberghi e b&b, cene in ristoranti di lusso, soggiorni in agriturismo e sedute alla spa. Da qualche tempo anche i portali di viaggi offrono smartbox e gift card. Qui vi segnaliamo le Gift Card di Airbnb in vista del Natale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Gift Card di Airbnb per Natale: l’idea regalo originale

Non sapete cosa regalare a Natale ma la persona a cui fare un regalo ama viaggiare? Potete regalare una Gift Card di Airbnb, il portale di affitti brevi per vacanze, weekend o soggiorni temporanei.

La Gift Card di Natale di Airbnb uscirà il 9 novembre prossimo. Potete acquistarla in digitale online, sul portale di Airbnb, e in versione cartacea nei punti vendita Esselunga e nelle tabaccherie Puntolis. Come riporta TTGItalia.

Per acquistare la Gift Card natalizia è sufficiente selezionare l’opzione, scegliere l’importo del buono, personalizzare il regalo con un messaggio e inviarlo al destinatario tramite email o sms. Il credito della Gift Card potrà essere usato liberamente, in qualsiasi momento.

Ricordiamo anche che con Airbnb è possibile soggiornare e fare esperienze indimenticabili in alcuni storici Beni del FAI, Fondo ambiente italiano. Come la meravigliosa Abbazia di San Fruttuoso a Camogli.

