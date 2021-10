Conor McGregor ha ville da sogno, case incredibili e abitazioni da capogiro sparse per il mondo. Ecco dove si trovano.

In queste ore non si parla d’altro che dell’aggressione avvenuta ai danni di Francesco Facchinetti per mano di Conor McGregor, pugile e star dello sport mondiale. Sembra che il fighter abbia tirato un pugno in faccia al figlio della star dei Pooh dal nulla. Un’aggressione senza motivo secondo i racconti di Facchinetti e di Benjamin Mascolo presente sul posto insieme alla moglie. Ma questo episodio in realtà non ha stupito in particolar modo i colleghi sportivi che conoscono bene il carattere “bollente” dello sportivo. Carattere eclettico che si rispecchia anche nelle case e nelle ville che Conor McGregor ha sparse in giro per il mondo.

Le ville da sogno di Conor McGregor

Fin a dicembre 2020 il TheSun parlava di case multimilionarie in cui McGregor e la compagna Dee Devlin vivevano. Abitazioni da sogno acquistate non solo grazie allo stipendio da combattente, ma anche grazie all’azienda di whisky di proprietà e agli investimenti nel mondo della moda.

In primis pare che Conor McGregor abbiamo una casa in Irlanda. Originario infatti dell’isola di Smeraldo qui ha acquistato una villa da 2 milioni di sterline nella contea di Kildare nei pressi di Straffan. Cinque stanze, sei bagni, una palestra personale ovviamente, diversi salotti e sale da pranzo compongono la casa, dotata per altro anche di una vista da sogno e aree per l’equitazione.

Ma ovviamente nono finisce qui. Nel 2018 sembra proprio che Conor abbia comprato una villa di lusso incredibile a Marbella in Spagna da più di un milione di sterline. Una casa vacanze per rilassarsi al mare e sotto il sole godendo di un panorama pazzesco sul mare. Sembra che la casa sia dotata di palestra – ovviamente – una spa, una piscina all’aperto e tantissimi altri comfort che rendono un soggiorno qui un vero e proprio sogno.



Conor McGregor però trascorre la maggior parte del tempo dove ci sono i combattimenti, quindi in Nevada. Per questo motivo ha una casa a Sin City, ossia a Las Vegas la città del peccato che è stata chiamata Mac Mansion. Una sistemazione non di lusso… di più! Ultime voci però sostengono che la casa sia stata venduta. Oggi pare che ogni volta che va a Las Vegas preferisca stare in una suite, attico in uno degli hotel più famosi ed esclusivi della città.