Regno Unito: Regno Unito: per i viaggiatori vaccinati basterà un test antigenico. Le nuove regole.

Nuove regole in arrivo per i viaggiatori che entrano nel Regno Unito e che semplificheranno ulteriormente l’ingresso nel Paese.

Come avevamo già riportato, il Regno Unito dallo scorso 4 ottobre ha smesso di chiedere ai viaggiatori completamente vaccinati il tampone negativo prima della partenza. Il tampone è chiesto solo entro 48 ore dall’arrivo nel Paese.

Dal prossimo 24 ottobre ci sarà un’altra novità: i viaggiatori vaccinati all’arrivo potranno sottoporsi a un test antigenico. Non sarà più richiesto il test molecolare (PCR). Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Regno Unito: per i viaggiatori vaccinati basterà un test antigenico



Si semplificano ulteriormente le regole per viaggiare nel Regno Unito. All’arrivo nel Paese, i viaggiatori dall’estero che siano completamente vaccinati potranno sottoporsi a un semplice test antigenico, entro 48 ore. Non saranno più obbligati a fare il tampone molecolare, come è stato finora.

La nuova regola si applicherà a partire dal 24 ottobre ai viaggiatori che provengono da Paesi che non sono compresi nella lista rossa per l’emergenza Covid-19. Naturalmente la nuova regola varrà non solo per gli stranieri in visita nel Paese ma anche per i britannci che rientrano da una vacanza all’estero. Un modo per agevolare le vacanze degli inglesi in cerca di sole e caldo.

Vi ricordiamo che per entrare nel regno Unito dal 1° ottobre sarà richiesto il passaporto, anche ai cittadini europei. La carta di identità non è più valida.

