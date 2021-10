Gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati: ecco quando

Gli Stat Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati: ecco quando. Le informazioni utili.

A fine settembre era uscita la notizia della riapertura dei confini degli Stati Uniti ai turisti stranieri vaccinati, anche italiani. L’annuncio indicava genericamente i primi giorni di novembre ma ancora non c’era una data precisa.

La data ufficiale della riapertura degli Usa ai turisti internazionali è arrivata oggi: sarà l’8 novembre. Tutti pronti ad organizzare la prossima vacanza negli States?

Per questa data anche la nuova compagnia Ita, che sostituisce Alitalia ed è partita ufficialmente oggi, volerà negli Stati Uniti. Nel frattempo, ecco tutto quello che bisogna sapere sulla riapertura degli Usa ai viaggiatori internazionali.

Leggi anche –> Viaggi in Regno Unito: i vaccinati entrano senza tampone, anche dall’Italia

Gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati: la data

Finalmente la data ufficiale: lunedì 8 novembre, tra meno di un mese, gli Stati Uniti riaprono i loro confini ai viaggiatori internazionali per motivi di turismo. Unica condizione è che siano vaccinati. Sebbene non sia ancora chiaro se sarà sufficiente anche una sola dose di vaccino o se servirà il completamento della vaccinazione.

Si tratta comunque di un’ottima notizia per tutti coloro che non vedevano l’ora di partire per un viaggio in Usa, anche solo per andare a visitare parenti e amici. L’ingresso ai cittadini di altri Paesi, infatti, è stato consentito finora solo per motivi di necessità o se residenti.

L’annuncio della data ufficiale di riapertura è stato dato oggi da un funzionario della Casa Bianca e riportato da media americani.