Zucche da intagliare: quali scegliere e qual è la qualità più adatta?

Quali zucche usare per Halloween? Dove si trovano quelle da intagliare? E soprattutto sono commestibili o si usano solo come decorazione?

Se per il Ponte di Ognissanti 2021 avete deciso di rimanere a casa e di non andare in vacanza in nessuna meta misteriosa, è tempo di addobbare comunque la vostra casa per Halloween. E qual modo migliore se non intagliando una zucca? Peccato però che la scelta di questo ortaggio proprio a scopo decorativo crei non pochi dubbi. Quali bisogna usare? Di che qualità e soprattutto, sono commestibili o vengono usate soltanto a scopo ludico? Niente panico, siamo qui per dipanare ogni dubbio!

Quali zucche usare come decorazione per il 31 ottobre?

Le qualità di zucche per Halloween sono tante e, in realtà, potete farvi semplicemente guidare dal vostro gusto estetico. In ogni caso alcune sono meglio di altre!

Zucca a violino : si tratta di una zucca commestibile, di piccole dimensioni. Potete decorare e intagliare la buccia, ma la polpa è assolutamente commestibile! Anzi, in realtà super buona!

: si tratta di una zucca commestibile, di piccole dimensioni. Potete decorare e intagliare la buccia, ma la polpa è assolutamente commestibile! Anzi, in realtà super buona! Zucche verdi : la riconoscete facilmente perché la sua buccia è appunto di colore verde con qualche striscia gialla e arancione. Molto buona da mangiare va bene anche come decorazione di Halloween, ma oggettivamente sarebbe un po’ uno spreco!

: la riconoscete facilmente perché la sua buccia è appunto di colore verde con qualche striscia gialla e arancione. Molto buona da mangiare va bene anche come decorazione di Halloween, ma oggettivamente sarebbe un po’ uno spreco! Zucca ornamentale: ecco, questa è la zucca classica di Halloween che però non va mangiata. Si può utilizzare solo a scopo decorativo e la riconoscete facilmente per il colore molto acceso e per la classica forma che siamo ormai abituati ad accostare a questa festività.

Il consiglio che vi diamo, per evitare lo spreco, è comunque quello di acquistare una zucca commestibile, come le classiche a violino, in modo da poter utilizzare la polpa per un delizioso risotto o semplicemente da fare al forno. La buccia poi invece di buttarla, una volta pulita accuratamente sarà la vostra tela bianca da intagliare per trasformare la zucca in una spaventosa decorazione per Halloween!