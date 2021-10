Panchine Giganti in Italia: dove andare per provarle e sentirsi bambini

Dove si trovano le panchine giganti in Italia del progetto Big Bench Community? Ecco dove andare per sentirsi un po’ bambini e ammirare un paesaggio da sogno.

Vi è capitato di vedere, in giro per alcune città italiane, delle panchine giganti? Sono un’attrazione super carina che permette anche di scattarsi delle foto perfette per ottenere migliaia di like sui social. Ma come è nata l’idea di installare queste panchine giganti in alcune location con una vista pazzesca? È tutto nato per mano di Big Bench Community Project che voleva sostenere la comunità locale dell’Alta Langa dove è nata proprio la prima Grande Panchina di Chris Bangle.

Chi ha ideato le panchine giganti?

Chris Bangle è un designer americano che vive però nella comunità di Clavesana dal 2009. L’idea era quella di unire le forze tra il suo team americano e le eccellenze artigiane di questa zona particolare del Piemonte. E così è stato dando vita ad un marchio che oggi ha moltissime panchine giganti per tutta Italia e, parte del ricavato della vendita di ogni prodotto, viene utilizzato per sostenere le comunità locali e i Comuni coinvolti nei progetti.

Perché piacciono così tanto?

Ciò che attira sempre tantissimi turisti è il fatto di potersi sentire piccoli e di tornare un po’ bambini grazie a queste panchine fuori misura. Ci si rilassa tutti insieme, godendosi un panorama pazzesco che racconta anche le bellezze locali e “imponendoci” un attimo di sosta e di stop dalla routine frenetica di ogni giorno.

Dove sono in Italia le panchine giganti di Chris Bangle

Dal Piemonte le Panchine Giganti sono praticamente ormai in tutta Italia e, dalla prima del 2010, è passato molto tempo. Ma non la passione di Chris Bangle che fornisce a chi vuole realizzarle disegni e indicazioni per costruirle al meglio. L’unica condizione? Che la panchina sia posta in una zona super panoramica, su un terreno aperto al pubblico per diventare ovviamente un’esperienza collettiva e non riservata a pochi.

Sul sito ufficiale ci sono tutte le panchine giganti ufficiali d’Italia e, per comodità vene abbiamo riportate alcune di quelle che sono fuori dal Piemonte.