Le più belle mostre in autunno in Italia da vedere: quali e dove sono, e quando iniziano e terminano

Quanto è bello, appena inizia a fare più freddo, passare interi pomeriggi nei musei, godendosi ogni opera e perdendosi tra stanze piene di meraviglia? Moltissimo, e quest’autunno avete molti ottimi motivi per andare per mostre e musei.

In Italia nell’autunno 2021 sono previste infatti mostre molto interessanti. La riapertura dei luoghi culturali – previo green pass – ha portato nel nostro Paese tantissime opere. Che vogliate trascorrere un weekend fuori o una domenica culturale nella vostra città ecco quali sono le mostre da non perdere in Italia questo autunno.

Le mostre da vedere in Italia quest’autunno

Siete più appassionati di mostre d’arte o di fotografia? Qual è il vostro periodo storico preferito, quello di cui vorreste conoscere ogni cosa e vedere ogni testimonianza? Qualsiasi sia la vostra passione quest’autunno avrete di che sorridere.

Molte e importanti le mostre fotografiche come quelle dedicate a Salgado a Roma e a Robert Capa a Modena, o a Doisneau – il fotografo del celebre bacio a New York – a Rovigo. Poi quella del fotografo dello sport Martin Parr a Torino. Poi sempre a Torino Antoine de Lonhy, il maestro delle vetrate, e Giovanni Fattori, il pittore dei contadini dell’Ottocento.

A Milano al Mudec spazio invece a Mondrian, il pittore del neoplasticismo, famoso per i suoi quadri di linee e quadri. A Palazzo Reale invece la mostra dedicata agli artisti italiani degli anni ’20 e ’30 del Realismo Magico. Un altro artista del ‘900 è in mostra invece a Genova a Palazzo Ducale: Escher; mentre a Parma c’è l’artista catalano Mirò.

Spicca poi la mostra dedicata a Monet, il maestro dell’impressionismo Francese, a Milano e la mostra dedicata a Klimt a Roma. Quest’anno, 2021, si celebrano i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri e ci sono due mostre molto interessanti dedicate al Sommo Poeta: quella di Roma alle Scuderie del Quirinale e quella di Ravenna.

Le mostre autunno 2021 in Italia

Sebastiao Salgado Amazonia – dall’1 ottobre al 13 febbraio, al MAXXI di Roma

– dall’1 ottobre al 13 febbraio, al MAXXI di Roma Capa in color – dall’11 settembre al 13 febbraio Gallerie Estensi, Modena

– dall’11 settembre al 13 febbraio Gallerie Estensi, Modena Martin Parr. We Love Sports – dal 28 ottobre al 13 febbraio CAMERA, Torino

– dal 28 ottobre al 13 febbraio CAMERA, Torino Robert Doisneau – dal 23 settembre al 30 gennaio Palazzo Roverella, Rovigo

– dal 23 settembre al 30 gennaio Palazzo Roverella, Rovigo Fattori. Capolavori e aperture sul ‘900 – dal 14 ottobre al 20 marzo GAM di Torino

– dal 14 ottobre al 20 marzo GAM di Torino Il Rinascimento Europeo di Antoine de Lonhy – dal 7 ottobre al 7 novembre Palazzo Madama, Torino

– dal 7 ottobre al 7 novembre Palazzo Madama, Torino Escher – dal 9 settembre al 20 febbraio 2022 Palazzo Ducale, Genova

– dal 9 settembre al 20 febbraio 2022 Palazzo Ducale, Genova Mirò. Il colore dei sogni – dall’11 settembre al 12 dicembre, Fondazione Magnani Rocca a Parma

– dall’11 settembre al 12 dicembre, Fondazione Magnani Rocca a Parma Klimt, la Secessione – dal 27 ottobre al 27 marzo a Palazzo Braschi, Roma

– dal 27 ottobre al 27 marzo a Palazzo Braschi, Roma Discesa agli Inferi – dal 15 ottobre al 9 gennaio 2022 Scuderie del Quirinale, Roma

– dal 15 ottobre al 9 gennaio 2022 Scuderie del Quirinale, Roma Monet – dal 18 settembre al 30 gennaio, Palazzo Reale di Milano

– dal 18 settembre al 30 gennaio, Palazzo Reale di Milano Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione – dal 24 novembre al 27 marzo, MUDEC di Milano

– dal 24 novembre al 27 marzo, MUDEC di Milano Realismo Magico. Uno stile italiano – dal 19 ottobre al 27 febbraio, Palazzo Reale, Milano

– dal 19 ottobre al 27 febbraio, Palazzo Reale, Milano Dante. Gli occhi e la mente – dal 12 settembre al 9 gennaio, MAR di Ravenna

– dal 12 settembre al 9 gennaio, MAR di Ravenna Venetia 1600. Nascite e rinascite – dal 4 settembre al 25 marzo Palazzo Ducale di Venezia

– dal 4 settembre al 25 marzo Palazzo Ducale di Venezia Jeff Koons. Shine – dal 2 ottobre al 30 gennaio 2022 a Palazzo Strozzi, Firenze

Nell’autunno 2021 ci sono mostre disseminate in tutta l’Italia, perciò non avrete che l’imbarazzo della scelta. Fra le numerose esposizioni organizzate ne abbiamo scelte alcune che riteniamo davvero da non perdere.

Salgado, il fotografo dell’Amazzonia a Roma

Le 200 fotografie scattate nell’Amazzonia brasiliana dal fotografo e ambientalista Sebastião Salgado mostrano come esistano territori che, protetti dalle comunità indiane, non hanno subito alcun danno.

L’esposizione costituisce dunque un invito a riflettere sul rapporto dell’uomo con la natura, e sulla fragilità dell’ecosistema della foresta amazzonica. La mostra, curata da Lélia Wanick Salgado, è stata inaugurata al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma l’1 ottobre, e resterà aperta fino al 13 febbraio 2022.

Monet, il re degli impressionisti a Milano

Dal 18 settembre al 30 gennaio 2022, il Palazzo Reale di Milano ospita le Opere dal Musée Marmottan Monet di Parigi. Tra le opere di uno dei principali rappresentanti dell’Impressionismo ci sono anche i capolavori Ninfee e Le rose.

Il percorso è strutturato secondo l’ordine cronologico, e raccoglie le opere a cui l’artista teneva tanto da non essere mai riuscito a venderle. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30, con l’eccezione del giovedì, quando chiude alle 22.30.

Ravenna celebra Dante

In occasione del Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, dalla collaborazione tra gli Uffizi con il Comune di Ravenna, l’Assessorato alla cultura e il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna nasce un grande progetto espositivo visitabile fino a gennaio 2022. Tre mostre raccontano il poeta della lingua italiana e la sua popolarità nel mondo. Se non avete l’occasione di andare a Ravenna a breve, potete sempre effettuare il virtual tour qui.

Venetia 1600, la mostra che celebra Venezia

Fino al 25 marzo del 2022 il Palazzo Ducale di Venezia ospita presso gli Appartamenti del Doge una mostra per celebrare la storia della Serenissima tramite il concetto di nascita e ri-nascita, spingendo a immaginare una prospettiva futura in chiave ottimistica.

La mostra comprenderà oltre 250 opere con importanti dipinti di Carpaccio, Tiziano, Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi e molti altri, oltre a miniature, stampe, tessuti, statue e ceramiche.

Jeff Koons, il più controverso artista a Firenze

La mostra di uno degli artisti contemporanei più controversi degli ultimi decenni, realizzata in stretta collaborazione con l’artista stesso. E’ Shine, ovvero splendore e bagliore, la mostra su Jeff Koons. Visitabile presso il Palazzo Strozzi di Firenze fino al 30 gennaio 2022, le opere esposte mirano a mettere in discussione sia il nostro rapporto con la realtà che il concetto stesso di opera d’arte. Se siete amanti dell’arte contemporanea, sicuramente non potete perdervi questa mostra.

Fattori, vedere l’Ottocento italiano a Torino

Uno dei maestri italiani della pittura, il più grande dell’Ottocento: Giovanni Fattori. La Galleria d’Arte Moderna di Torino dedica al pittore livornese, protagonista dei Macchiaioli, una grande mostra in cui verranno esposte ben 60 sue opere che ripercorrono tutta la sua attività.

Il capolavori del pittore che seppe raccontare l’Ottocento italiano, il Risorgimento e dare dignità ai contadini si potrà ammirare alla GAM di Torino dal 14 ottobre 2021 al 20 marzo 2022.

Inferno, discesa agli inferi di Dante a Roma

Una grande esposizione dedicata al tema dell’inferno attraverso le parole di Dante. E’ questa la grande mostra curata da Jean Clair alle Scuderie del Quirinale a Roma.

Una collezione di oltre 200 opere provenienti da musei di tutto il mondo che mostrano la visione degli inferi dal medioevo al Novecento. Si va da un disegno di Botticelli per la Divina Commedia alla Porta dell’Inferno di Rodin alle opere di Bosh, Manet, Delcroix e molti altri artisti.

Klimt, la Secessione a Roma

Le opere del pittore austriaco, padre della Secessione Viennese, arrivano a Roma. Una grande mostra allestita a Palazzo Braschi e curata da Franz Smola del Museo Belvedere di Vienna – dove si trova la più grande collezione dedicata a Klimt – apre i battenti il 27 ottobre.

Tema della mostra è il rapporto di Klimt con l’Italia attraverso i suoi viaggi nel nostro Paese. Oltre 200 le opere esposte, la maggior parte provenienti proprio dal museo Belvedere di Vienna.

Preparatevi dunque per un autunno 2021 ricchissimo di mostre in Italia. Un’occasione per viaggiare, vedere una nuova città e conoscere nuove opere o rinnovare l’interesse per il vostro artista preferito.

A cura di Cinzia Zadro e Chiara Pedrocchi