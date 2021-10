Anche se ancora non è finita completamente, gli italiani hanno capito ciò di cui non possono fare a meno durante una vacanza: l’assicurazione.

Sono passati tanti mesi da quando cantavamo dai balconi e dicevamo che saremmo usciti migliori e cambiati da questa pandemia. Le cose non sono andate tutte bene come ci auguravamo, ma una cosa è certa: gli amanti dei viaggi da questa situazione hanno sicuramente imparato un po’ di cose. La prima è che non bisogna mai dire di no ad una partenza perché sono quelle esperienze che ci cambiano la vita e anche quelle che ci sono mancate maggiormente durante il lockdown. In secondo luogo, abbiamo capito perfettamente che non possiamo fare a meno di un’assicurazione quando partiamo perché non ci sono più certezze!

Le assicurazioni sui viaggi sono la condizione più importante per partire

Come riporta TTG Italia oggi le compagnie aeree e di viaggio hanno ricominciato a muoversi e a permettere ai vacanzieri di andare in giro per il mondo. Tante le novità e le nuove tipologie di organizzazione che sono state messe in atto, ma ciò che ha stupito maggiormente è una nuova attenzione da parte dei viaggiatori nei confronti delle assicurazioni di viaggio. Oggi i passeggeri hanno capito che una polizza è un elemento insostituibile quando si parte per una vacanza. Durante quest’anno di pandemia, infatti, sono state tantissime le persone che hanno perso i soldi di un volo o di una intera vacanza proprio perché sprovviste di assicurazione.

I rischi, sanitari e non, che un viaggio organizzato salti dall’oggi al domani ormai non sono più una remota possibilità. Abbiamo capito che tutto può succedere e che forse quei soldi investiti nelle assicurazioni sanitarie non sono assolutamente soldi persi, anzi! Potrebbe anche succedere che ci fermino in aeroporto per una quarantena e a quel punto poter annullare il viaggio anche all’ultimo minuto diventa fondamentale.

Le polizze più interessanti per i viaggiatori di oggi

Ogni agenzia ha svariate polizze a disposizione dei clienti. Da quelle solo per il viaggio, a quelle all inclusive passando anche per quelle pensate e create ad hoc per una vacanza in barca o su una crociera.

Tutelare il cliente è comunque la prima e più importante operazione che viene fatta dalle agenzie. Ormai c’è stata una sorta di “rieducazione” al rischio in cui tutti sanno che un viaggio è un’esperienza incredibile, ma gli inconvenienti possono succedere ed è importante farsi trovare preparati.

Avere la sicurezza di una polizza sul viaggio permette ai vacanzieri di sentirsi più sicuri e quindi di prenotare un soggiorno senza troppe remore, un po’ come in epoca pre-covid.