Qual è e dove si trova l’Atlantic Ocean Road, la strada considerata da tutti la più bella del mondo

Si chiama Atlanterhavsveien (Atlantic Ocean Road), e si trova in Norvegia. È questa la strada più bella del mondo: se volete provare qualcosa di sublime, stupefacente, se siete amanti del rischio e l’idea di fare esperienza di qualcosa di pericoloso vi dà un brivido di piacere, questa è decisamente la strada che dovete percorrere.

Nel mondo ci sono alcune strade bellissime che attraversano paesaggi straordinari, tornanti a picco sul mare o che si inerpicano sui monti, fra gole e fiumi. L’Atlantic Ocean Road è qualcosa di ancora più eccezionale e unico: una strada sul mare.

L’Atlantic Ocean Road: la strada più bella del mondo

La strada è la numero 64, è lunga 8,27 km e attraversa una porzione della regione dei fiordi, correndo tra le città di Kristiansund e Molde toccando vari isolotti grazie a ponti e acquedotti. Aperta nel 1989 ed eletta costruzione norvegese del secolo nel 2005, la strada collega luoghi pittoreschi e villaggi di pescatori, regalando a chi la percorre un’esperienza immersiva in terra norvegese.

Una delle caratteristiche di questa strada è quella di passare agilmente da un’isola a un’altra, per un totale di 7 isole, grazie ai ponti che le collegano. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, inoltre, questa strada non è assolutamente invasiva rispetto al paesaggio naturale del paese: vista dall’alto, l’Atlantic Ocean Road non è che una sottile striscia che collega un luogo a un altro.

Il punto più caratteristico di tutti è il ponte Atlanterhavsveien, il più alto di tutti i ponti della strada, che sembra condurre nel vuoto e la cui visuale è sia sul mare aperto che sull’entroterra.

La pericolosità della strada

Va detto che la strada più bella del mondo riserva anche un lato oscuro, ed è la pericolosità che caratterizza la sua percorrenza. In caso di maltempo, infatti, la strada è soggetta a tempeste e burrasche di neve e vento che diventano molto pericolosi per chi la sta attraversando in macchina. Tuttavia, tanti sono i turisti che scelgono di correre il rischio e che riescono in questo modo a scattare delle foto a dir poco mozzafiato.

Cosa fare in un road trip sulla strada più bella del mondo

Se state facendo un road trip per la Norvegia, può darsi che vi basti attraversare questa strada e non ricerchiate attività particolari da fare nei dintorni. Se invece siete venuti da queste parti apposta per la strada, potrebbero interessarvi alcune attività che vengono organizzate nei suoi pressi.

Ad Håholmen, per esempio, in estate vengono organizzate delle gite in barca della durata di un giorno, che vi permetteranno di esplorare non solo la strada ma anche il mare.

Håholmen and Strømsholmen organizzano inoltre delle uscite per andare a pescare. Anche la maggior parte degli alloggi a Averøy offre delle escursioni con la possibilità di andare a pescare.

L’Atlantic Ocean Road può essere percorsa in macchina o in camper, ma volendo anche a piedi o in bicicletta. Comunque scegliate di farla, sappiate che andate incontro a uno spettacolo pazzesco, che vi rimarrà impresso nella memoria per il resto della vostra vita, d’altronde non a caso è la strada più bella del mondo.