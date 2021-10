Voli low cost Volotea: le ultime offerte da non perdere. Tutto quello che bisogna sapere.

I arrivo da Volotea nuove offerte di voli low cost da prendere al volo! Le offerte sono soprattutto verso le città italiane, in particolare mete più calde al Sud. Luoghi dove trascorrere un weekend e sfuggire al freddo in arrivo.

Le offerte di voli low cost propongono tariffe da19,00 euro ma ne trovate anche da 9,00 euro e sono per viaggiare nel mese di ottobre. Scopriamole insieme.

Voli low cost Volotea: le ultime offerte da non perdere

Per i vostri viaggi d’autunno, per weekend, citybreak, vacanze brevi o anche per motivi di studio e lavoro, non dovete perdervi le ultime offerte di Volotea per viaggiare tra le città italiane medio-grandi nel mese di ottobre. La compagnia aerea low cost ha lanciato nuove tariffe scontate da non perdere per nulla al mondo.

Volotea lancia voli low cost da 19,00 euro e anche da 9,00 euro per viaggiare questo autunno. Il prezzo è a tratta, voli di sola andata, e le tasse sono incluse. Si trovano, tuttavia, voli scontati anche per il viaggio di ritorno. Il numero dei posti disponiblia prezzo scontato è limitato, dovete dunque affrettarvi per acquistare il vostro volo in offerta.

Tra i voli a prezzo scontato segnaliamo quelli per Olbia, con partenze da Bologna, da Torino e da Verona. Certo, non è questa la stagione per andare al mare ma la Sardegna è una regione meravigliosa e tutta da scoprire. Se poi il tempo è buono e soleggiato, chissà che non ci scappi l’occasione per un bagno tonificante in Costa Smeralda.

Se invece cercate tempo mite, arte, buona cucina e cultura, Napoli è la destinazione che fa per voi. Per questa meta di viaggio trovate offerte da 9,00 a 19,00 euro per voli in partenza da Torino, Verona, Genova, Trieste e Catania. Una città tutta da scoprire attraverso i cinque sensi.

Analoga offerta di viaggio è quella per Palermo, la città capoluogo della Sicilia può essere raggiunta con voli low cost a 19,00 euro da Venezia, Verona, Genova, Torino, Ancona e Napoli.

Un’altra offerta per la Sardegna e per un’altra città d’arte è quella per Cagliari. I voli in offerta partono sempre da Venezia, Verona e Torino. Un’occasione per visitare il capoluogo sardo, il suo centro storico, i monumenti e musei. Fare sosta nei ristoranti e locali caratteristici, passeggiare per il suo lungomare. Infine, visitare nelle vicinanze gli stagni e le saline.

Da non perdere nemmeno i voli scontati a 9,00 euro per Venezia, in partenza da Palermo, Catania e altre città italiane. La città lagunare è sempre una meraviglia e in autunno è più tranquilla e romantica.

Volotea: destinazioni e condizioni di viaggio

La compagnia aerea low cost Volotea viaggia i 14 Paesi e 80 città europee, con 150 rotte. La compagnia collega le capitali con le città medie.

Con Volotea è possibile cambiare il volo fino a 7 giorni prima della partenza senza costi aggiuntivi, salvo la possibile differenza di tariffa tra la prima prenotazione del volo e il momento in cui viene effettuato il cambio.

Invece, con il servizio Flex , aggiunto alla prenotazione, sono possibili cambi illimitati. Con questo servizio è possibile modificare il volo fino a 4 ore prima della partenza. Inoltre, è possibile anche trasformare la propria prenotazione in credito da usare in seguito.

