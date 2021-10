Mercatino di Natale di Aosta 2021: c’è la data di apertura. Tutte le informazioni utili.

Tornano quest’anno i mercatini di Natale in Italia, dopo la cancellazione dello scorso anno dovuta alla pandemia. Come vi avevamo già anticipato, per quest’anno servirà il Green pass per accedere ai mercatini natalizi. Nel frattempo sono uscite anche le date di apertura dei principali mercatini in Italia.

Quello di Aosta si chiama, in francese, “Marché Vert Noël” ed è uno dei più caratteristici mercatini natalizi in Italia. Aprirà i battenti il prossimo 20 novembre. La data già anticipata a settembre è stata confermata in questi giorni. Il mercatino di Natale di Aosta resterà aperto fino al 6 gennaio 2022 incluso, giorno dell’Epifania. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Uno dei mercatini di Natale più belli e tipici in Italia è quello di Aosta. Con il suo nome francese “Marché Vert Noël“, questo mercatino natalizio unisce in questa terra di confine specialità italiane e francesi. Dall’artigianato tipico alle golosità irresistibili delle feste.

Il mercatino tornerà quest’anno, dopo lo stop dello scorso anno causa Covid, nella sua collocazione consueta: l’area del Teatro Romano e piazza Arco d’Augusto, i luoghi simbolo di Aosta.

Al Teatro Romano i visitatori troveranno 35 stand espositivi, di cui tre, di doppia dimensione, saranno destinati all’enogastronomia, per la preparazione e somministrazione di cibi e bevande. Qui il pubblico, nel rispetto delle norme anti-Covid, potrà gustare le specialità gastronomiche valdostane. Poi, ci saranno 14 stand per il settore alimentare, dove acquistare salumi, formaggi, dolci tipici natalizi, caramelle, cioccolatini e zucchero filato per i bambini insieme a tante altre leccornie. Mentre saranno 13 gli stand per il settore non alimentare. Dove i visitatori troveranno tanti addobbi natalizi tradizionali, oggettistica di artigianato locale, idee regalo, candele profumate e tanto altro.

Nella zona dell’Arco di Augusto saranno allestiti 9 stand, di cui 7 dedicati agli operatori commerciali riguardo ai servizi e attività promozionali di sviluppo e agli artigiani, ai produttori agricoli e alle imprese produttrici del settore non alimentare.

Aperture

Nel periodo dal 20 novembre al 6 gennaio 2022, il mercatino di Natale di Aosta sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.00. Il 25 dicembre e il 1° gennaio l’apertura sarà alle 14.00.

Nei giorni di apertura il mercatino natalizio di Aosta della zona del Teatro Romano si presenterà ai visitatori come un caratteristico villaggio alpino. Qui, i visitatori visitatori potranno trovare di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche tanti lussi piccoli e abbordabili della festa.

Le produzioni artigianali esposte comprendono candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti enogastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche manuali.

L’accesso al mercatino sarà libero come sempre, seguendo le regole previste per contrastare il Covid-19.

Per ulteriori informazioni: www.lovevda.it/mercatino-di-natale-marche-vert-noel