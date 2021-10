La coppia di youtuber più amata dai bambini, i Me contro Te, si sposano, come annunciato dalla fantastica proposta di matrimonio, organizzata in una location mozzafiato. Ecco dove Luì ha chiesto la mano alla sua Sofì, scopriamolo insieme.

Idoli dei più giovani, i Me contro Te hanno annunciato una notizia bomba: Luigi Calamagna, conosciuto come Luì, e Sofia Scalia, in arte Sofì, hanno condiviso con i loro milioni di followers la proposta di matrimonio organizzata da lui, per la quale è stata scelta una location da sogno.

Per stupire la sua fidanzata, infatti, Luì ha organizzato una fantastica sorpresa sulle rive del Lago di Como, in un fantastico giardino. Ecco dove si trova.

La proposta di matrimonio dei Me contro Te: ecco la location

Il lago di Como ha fatto da scenario alla proposta di matrimonio dei Me contro Te, che hanno deciso dopo tanti anni di fidanzamento di sposarsi.

Come tutto quello che fanno nella loro vita, anche questo momento i due influencer hanno deciso di condividerlo con i fan, mostrando questa location meravigliosa che ha fatto da cornice alla proposta di matrimonio.

Una proposta scenografica, contornata da un panorama meraviglioso. Ma dove è stata allestita la sorpresa per Sofì dal suo amato Luì?

View this post on Instagram Un post condiviso da Me contro Te | Sofì e Luì (@mecontrote)

La scelta è ricaduta sul Lago di Como, location molto affascinante e conosciuta in tutto il mono. Questo è il terzo lago più grande d’Italia, situato ai piedi delle Alpi e offre uno dei panorami più pittoreschi che ci siano.

Luigi Calamagna ha scelto di chiedere la mano a Sofia nel giardino del Gran Hotel Tremezzo di Tremezzina, un luogo molto esclusivo e perfetto per una proposta romantica al punto giusto.

Tremezzo, uno dei borghi più belli d’Italia

L’hotel scelto dai Me contro Te per la proposta di matrimonio si trova a Tremezzo, uno dei borghi più belli d’Italia che affaccia sul Lago di Como.

Tremezzo è una cittadina e località turistica, che si trova a metà della sponda occidentale del Lago di Como, molto folkloristica, conosciuta per la famosa Villa Carlotta e i suoi incantevoli giardini. Tremezzo e i comuni limitrofi come Mezzegra e Lenno sono ora ufficialmente accorpati come località denominata Tremezzina.

Tutte le meravigliose ville e gli enormi alberghi costruiti dal XVIII al XIX secolo hanno reso Tremezzo un punto di riferimento del turismo internazionale, infatti ogni anno si riversano qui numerosi turisti e viaggiatori da tutto il mondo.

I luoghi da non perdere sono:

Villa Carlotta (XVIII secolo), famosa per l’immenso parco e la splendida collezione d’arte;

Villa La Quiete, sita a Blivedro e costruita dai Duchi del Carretto nel XVIII;

Villa La Carlia, notevole edificio della metà del 1700, progettato da Antonio De Carli;

Chiesa di Santa Maria, popolarmente nota per la bella statua della Madonna Nera, trasferita nel 1917 dalla basilica di Einsiedeln da una famiglia cattolica svizzera.

Se ti abbiamo incuriosito e vuoi visitare il Lago di Como, ecco qualche consiglio su cosa vedere: Como, il lago più bello del mondo: cosa vedere