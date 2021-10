Halloween per bambini: i negozi di caramelle magici e assurdi

La festa di Halloween 2021 per i bambini è sempre magica! Ma cosa fare per celebrarla al meglio? Un tour, virtuale, nei negozi di caramelle più assurdi del mondo.

Il Ponte di Ognissanti in Italia è diventato, un po’ come all’estero, l’emblema di una festa tutta americana, Halloween. Potreste pensare quindi di partire alla volta di una destinazione lontana per divertivi e vivere un po’ delle magia misteriosa si questa festività! Perché non andare alla scoperta di alcuni dei negozi di caramelle per bambini per Halloween più misteriosi e assurdi del mondo allora?

Halloween: i negozi di caramelle più strani per bambini

Quali sono allora i negozi di caramelle per Halloween più gustosi e curiosi del mondo? Partiamo dall’Italia, qui gli store di dolciumi sono tantissimi, ma se volete rimanere fedeli alla tradizione americana preparatevi perché a Trieste ha aperto un negozio dal sapore Americano! Si chiama Your American Market, un negozio dedicato interamente agli snack made in USA che altrimenti non avreste potuto assaggiare. Vi immaginate per Halloween come sarà pazzesco questo store?

Spostandoci nel mondo alla ricerca dei negozi di caramelle più curiosi e grandi in occasione di Halloween 2021 per i bambini, non possiamo non citare Candylicious, a Dubai. Si tratta di uno store di oltre 1000 metri quadrati con fontane di bibite, cioccolato, un aeroplano fatto di carmelle e una piccola auto per girare nello store visto che è così grande!

Volando invece negli USA, patria di Halloween, ma anche del junk food più “sfegatato”, le caramelle la fanno da padrona soprattutto in California nella Jelly Bean Factory. Le conoscono tutti queste caramelle: ovali, colorate, dai sapori diversi e iconiche proprio dell’America. Potrete anche ammirare come si fanno queste caramelle dal vivo entrando così nella magia delle jelly bean originali.

Se per questo Halloween 2021 quindi volete fare il classico “Dolcetto o Scherzetto” meglio conosciuto come “Trick or Treat” possiamo comunque consolarci mangiando questi dolcetti!

(Fonte immagini Pixabay e AdobeStock)