La compagnia Easyjet lancia la sua promozione per l’autunno, Natale compreso. Biglietti voli a partire da 12.99 euro in Italia e 16.99 euro per l’Europa

Volare in Italia e in Europa costa davvero poco se si approfitta delle offerte Easyjet. La compagnia britannica ha lanciato le sue promozioni per l’autunno con prezzi davvero bassi. Si vola infatti in Italia con biglietti a partire da 12.99 euro mentre per l’Europa le tariffe partono da 16.99.

Nell’offerta Easyjet rientrano non solo i mesi autunnali di ottobre e novembre, ma anche dicembre. Si può organizzare dunque un weekend a Londra, Parigi, Praga o Berlino a vedere i mercatini di Natale oppure si può approfittare degli sconti per volare magari in Sicilia per un tour enogastronomico indimenticabile.

Offerte Easyjet biglietti da 12 euro per ottobre, novembre e dicembre

Un viaggio in aereo non solo accorcia le distanze e i tempi, ma costa anche molto meno di un viaggio in treno o in auto. E con le offerte di Easyjet andare in una città italiana o europea costa meno perfino di una cena in osteria! La promozione di Easyjet ha messo in vendita migliaia di biglietti a partire dai 12.99 euro per le destinazioni italiane e a partire dai 16.99 per le mete europee.

L’offerta è fino ad esaurimento posti dunque bisogna affrettarsi per poterne usufruire. Sul sito scelta la meta bisogna controllare le tariffe proposte per ogni singolo giorno. Le offerte riguardano ovviamente sia l’andata sia il ritorno: per poter risparmiare al massimo dovete trovare la combinazione più economica.

Ricordate poi che la tariffa proposta è quella standard che include solamente una piccola borsa da sistemare sotto il sedile. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare la tariffa standard plus che vi offre oltre ai bagagli anche lo speedy boarding. Il costo è di circa 20 euro per i voli internazionali.

Le offerte Easyjet da Milano

Parigi in autunno è estremamente suggestiva e romantica. I parchi come le Jardin des Tuileries si colorano di rosso, giallo e arancio, i primi freddi rendono l’aria frizzante e fermarsi a bere in un café è ancora più piacevole. Sul finire di novembre vengono accese le luminarie natalizie sugli Champs Elysee e vengono allestiti i numerosi mercatini natalizi.

Andare da Milano a Parigi con Easyjet costa davvero poco: ad esempio si parte venerdì 10 da Milano Malpensa a 16.99 euro e si torna martedì 14 a 29.48 euro.

E perché non approfittare del ponte di Sant’Ambrogio per fuggire al caldo della Sicilia? La splendida Palermo con le sue chiese normanne, i suoi mercati e le sue prelibatezze vi costa 26 euro andata e ritorno. Partenza lunedì 6 e ritorno venerdì 10 dicembre.

Le offerte Easyjet da Roma

Spulciando le promozioni Easyjet le offerte migliori si trovano partendo da Milano, ma anche da Roma ci sono biglietti a prezzi bassi da prendere al volo. Ad esempio da Roma Fiumicino si vola a Londra Gatwick sotto Natale ad appena 50 euro andata e ritorno. E considerando il periodo è davvero poco!

Partenza domenica 12 dicembre da Roma a 20 euro e ritorno mercoledì 15 dicembre a 30 euro. Sono giornate in cui vivrete tutta la magia del Natale a Londra: gli addobbi di Oxford Street con i grandi magazzini Selfridges tutti illuminati, con l’albero di Natale di Trafalgar Square, con le luci colorate dei magazzini Harrods a Knighstbridge. E poi i mercatini di Natale come il grande Winter Magic Land ad Hyde Park.

Trovare una buona offerta per un viaggio autunnale o natalizio non è difficile con le promozioni Easyjet. E una fuga natalizia low cost è sempre una buona idea!