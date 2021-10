Il Selfie Museum di Firenze è aperto fin all’8 marzo 2022 e trasforma delle opere d’arte contemporanea in sfondi per foto da sogno in cui chi scatta è artista a sua volta.

Tenetevi forte appassionati dei selfie e della condivisione sui social: a Firenze arriva il Selfie Museum con oltre 50 stanze tra cui scegliere e 70 opere d’arte contemporanea per dare vita ad un autoscatto pazzesco.

In Italia c’era già stato a Roma, ma ora il Selfie Museum arriva nella città emblematica dedicata da sempre all’arte antica. Un tuffo nel futuro con opere d’arte contemporanea collocate in 50 diversi set per permettere ai visitatori di scattarsi dei selfie indimenticabili e pazzeschi. Oltre 400 artisti hanno collaborato per dare vita a questa meraviglia che è ormai un format di grande successo in tutto il mondo.

Come funziona il Selfie Museum?

Il museo sarà come un labirinto di set fotografici che altro che non sono che opere d’arte pensate proprio per diventare soggetti di foto incredibili. E infatti il Selfie Museum non è un luogo canonico dove ammirare quadri ascoltando le descrizioni delle audio guide. Qui gli artisti hanno proprio pensato di realizzare delle opere d’arte pensate per gli utenti che esperiranno di quella situazione.

Il visitatore è parte integrante dell’opera d’arte con ciò che è il trend del momento: il selfie e gli scatti da condividere sui social. Anche se gli sfondi sono gli stessi infatti, sarà l’occhio di chi si scatta la foto a fare la differenza. L’altezza a cui scatterà la fotografia, l’angolazione, la posizione del soggetto stesso… il risultato sarà una nuova opera d’arte personalizzata e unica in qualche modo!

Le 50 sale non sono solo meri sfondi dove fotografarsi quindi ma delle opere d’arte che si ispirano anche a svariate correnti artistiche e che permettono ai visitatori di provare l’ebrezza di diventare artisti a loro volta e di ottenere foto pazzesche da migliaia e migliaia di like assicurati!

Dove sarà e quando sarà aperto il Selfie Museum?

Il museo sarà al Florence Art Lab, in via Ricasoli, e sarà aperto fino all’8 marzo 2022.