Dove si trova il grattacielo di legno più alto del mondo dove potrete soggiornare nell’hotel tutto di legno

Se l’altezza vi piace, volete soggiornare in un albergo molto particolare, e condividete l’attenzione per l’ambiente il posto che fa per voi è il grattacielo in legno più alto del mondo.

Si tratta del Sara Kulturhus, un edificio in legno alto 80 metri e suddiviso in 20 piani appena costruito che ospiterà un hotel 4 stelle. La sua particolarità inoltre è che fissa le emissioni di carbonio nell’atmosfera in modo da tenere sotto controllo l’inquinamento ambientale.

Un progetto di architettura ecosostenibile e uno degli alberghi più particolari del mondo.

Dove si trova il grattacielo in legno

Il grattacielo in legno più alto del mondo si trova nella cittadina svedese di Skelleftea nel nord del Paese. La città si trova sulla foce del fiume Skellefte a due passi dal mare immersa in una lussureggiante natura fra boschi e laghi.

In Svezia molte costruzioni sono in legno e a Skelleftea ci sono diversi edifici realizzati in legno, ma finora nessuno aveva osato tanto, costruendo addirittura un grattacielo. Il progetto è stato ideato 6 anni fa dagli architetti Oskar Norelius e Robert Schmitz. Ai tempi, i due furono additati come folli, mentre ora sono declamati come avanguardisti del design ecosostenibile.

Se infatti nessuno ai tempi pensava fosse possibile costruire una tale struttura interamente in legno, oggi è incredibile vedere quello che era un progetto mai realizzato prima concretizzato e perfettamente funzionale.

L’hotel in legno del grattacielo

Si chiamerà Wood Hotel by Elite l’albergo all’interno del grattacielo in legno e aprirà i battenti il prossimo 14 ottobre 2021. Oltre all’albergo con 205 stanze ci sarà una sala spettacoli da 1200 posti e una biblioteca.

Inoltre ci sarà un ristorante all’ultimo piano con vista steaulla città e i boschi circostanti, uno sky bar e una SPA con vista sulla città. Un luogo incantevole da dove ammirare il panorama, un posto che si immerge nello skyline nonostante la sua altezza.

Il prezzo per una notte in questo hotel 4 stelle sarà di circa 125 euro a notte.

Tutto è stato realizzato con legno proveniente dalle foreste vicine a Skelleftea. Per concepire i piani superiori, occupati dall’albergo, sono stati invece installati moduli in legno prefabbricati. L’assemblaggio di tutti i pezzi è stato rapidissimo: non ci sono volute più di un paio d’ore.

Nel centro culturale si svolgeranno esposizioni ed eventi. Spazio anche alle associazioni di volontariato più piccole così come a grandi progetti teatrali, all’arte contemporanea e a mostre di fotografia.

Tour virtuale del grattacielo in legno

Se un viaggio a Skellftea per il momento è fuori discussione ammirare l’albergo e fare un tour virtuale del grattacielo a Berlino. Lo studio di architetti White Arkitekter ha infatti annunciato che al salone Aedes di Berlino la creazione del grattacielo verrà presentata tramite la mostra “Un cuore di legno”. In questa occasione, i visitatori avranno la possibilità di fare un tour virtuale del Sara Kulturhus, edificio che darà una spinta decisiva al turismo della città di Skelleftea.

View this post on Instagram Un post condiviso da White Arkitekter (@whitearkitekter)

Il grattacielo Sara Kulturhus ci dà sicuramente un’idea della direzione che probabilmente prenderà la costruzione degli edifici nei prossimi anni, o almeno così si auspica.

Se infatti si riuscirà a rendere una cosa tanto rilevante come il modo dell’uomo di abitare gli spazi il più sostenibile possibile, non potranno che trarne beneficio sia l’ambiente che gli esseri umani.