Un percorso in bicicletta di 545 chilometri attraversando da nord a sud la Calabria: la Ciclovia dei Parchi è stata premiata con l’Oscar del Cicloturismo 2021.

L’Italia è una nazione incredibile. Ricca di storia, di città da scoprire, ma anche di parchi e aree verdi da esplorare. E qual è il modo migliore per farlo? Sicuramente in bicicletta e proprio in quest’ottica è nata la Ciclovia dei Parchi in Calabria che ha vinto il premio dell’Oscar Italiano del Cicloturismo 2021. Come racconta il portale Trekking.it, si tratta di un percorso meraviglioso che attraversa le 4 aree protette della zona per un viaggio alla scoperta di aree incredibili, anche a livello di storia e di cultura.

Quanto è lunga e dove si trova la Ciclovia dei Parchi

Sono ben 545 chilometri da percorrere in bicicletta e la Ciclovia dei Parchi vi porterà a scoprire il Pollino, La Sila, l’Aspromonte e le Serre Calabresi. Un viaggio tra il Tirreno e lo Jonio nato dall’esigenza di valorizzare un territorio troppo spesso sottovalutato. L’arteria principale percorre praticamente tutta la regione da nord a sud lungo la dorsale appenninica. Si parte da Laino e si arriva a Reggio Calabria, il tutto pedalando su delle vecchie strade provinciali scarsamente trafficate. Accanto a questa linea principale ci sono tanti altri percorsi alternativi perfetti per gli amanti del trekking. Le tappe in tutto sono 12, ma ovviamente i viaggiatori possono gestire il tour nella Ciclovia dei Parchi come meglio preferiscono.

L’importanza della Ciclovia

Come vi abbiamo anticipato questo parco copre 4 parchi naturali, ma permette ai visitatori di scoprire anche tante aree culturali importanti. Borghi antichi, scorci e piccole città che raccontano una storia che non va dimenticata.



Il Parco nasce dalla collaborazione tra il dipartimento Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria e il settore settore regionale Parchi e a pochi mesi dalla sua fondazione è già considerato un percorso fondamentale per la zona.

Insomma amanti della bicicletta, è tempo di partire e di iniziare a pedalare lungo questo percorso pazzesco e meraviglioso nel cuore della Calabria!