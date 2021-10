Maltempo d’autunno: Italia investita dal ciclone con piogge e vento forte. Le previsioni.

Il ciclone d’autunno con temporali intensi, vento forte e calo delle temperature è arrivato sull’Italia, come annunciato, purtroppo anche con danni pesanti e feriti, come in Liguria e in Sicilia.

Mentre al Nord Ovest e sulle regione tirreniche le condizioni meteo sono migliorate, con attenuazione dei fenomeni e schiarite, sulle regioni adriatiche e in quelle meridionali peninsulari è in corso una intensa ondata di maltempo, con piogge e vento forti. Il tempo è instabile anche al Nord Est ma con meno fenomeni. Mentre sulle montagne è tornata la neve.

Leggi anche –> Quando torna l’ora solare 2021: data e come spostare le lancette

Maltempo d’autunno: Italia investita dal ciclone con piogge e vento forte

Un vortice di bassa pressione è presente sull’Italia, dove sta portando condizioni di forte maltempo, con piogge intense e raffiche di vento. Il vortice sta colpendo in particolare le regioni del Centro e del Sud sul versante adriatico. Mentre il tempo è in graduale miglioramento sulle regioni di Nord Ovest, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche del Centro Nord. Come riporta 3bmeteo.

L’aria fredda in arrivo dal nord Europa alimenterà il ciclone di maltempo e porterà un calo delle temperature su tutta Italia ma in particolare sulle regioni adriatiche, da Nord a Sud. Queste condizioni meteo porteranno la neve sull’Appennino, anche sotto i 2000 metri.

Previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di giovedì 7 ottobre, mentre al Nord Ovest e sulla Lombardia avremo maggiori schiarite, al Nord Est il tempo sarà ancora instabile, con cieli coperti e rovesci. Colpita in particolare dal maltempo la Romagna, anche con nevicate sui rilievi, già da 1700 metri. Il tempo sarà ancora variabile, ma in miglioramento, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, con qualche pioggia al mattino ma in attenuazione alla pomeriggio. Stessa situazione meteo anche in Sardegna

Sono le regioni centrali adriatiche, invece, le più colpite dal maltempo in questo momento, con piogge forti e raffiche di vento soprattutto nelle Marche, dove è stata diramata un’allerta meteo arancione ad Ancona e provincia. Piogge e rovesci intensi anche sull’Abruzzo, in intensificazione in serata. Mentre sulle zone appenniniche interne sono previste nevicate, anche sotto i 2000 metri. Sul versante adriatico piove fino al Molise e all’alta Puglia.

Il tempo è instabile anche al Sud, nelle regioni peninsulari, con piogge e temporale ma fenomeni meno intensi. Sulla Sicilia condizioni di meteo variabile, ma in deciso miglioramento rispetto a inizio settimana, con cieli parzialmente coperti e piogge dal pomeriggio. Le temperature sono in calo, soprattutto al Centro Sud. I venti soffiato forti sul Centro Sud Italia.

Per venerdì 8 ottobre è previsto un graduale miglioramento del tempo, ancora con piogge temporali al Centro Sud. Al Nord e sulle regioni e sulle regioni centro settentrionali tirreniche il tempo sarà più stabile, salvo annuvolamenti su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Romagna. Il tempo sarà invece ancora instabile sulle regioni adriatiche e meridionali, con piogge e rovesci ancora su Marche Abruzzo, Molise e alta Puglia. Sono attesi nubifragi tra Abruzzo e Molise, con accumuli pluviometrici sopra i 100 mm e criticità idrogeologiche.

Il tempo sarà instabile anche anche sulla Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale, con rovesci e temporali. Tempo variabile in Sardegna con possibili piogge sparse. Le temperature saranno stabili in generale ma ancora in calo al Sud. I venti soffieranno ancora tesi, al Centro Sud.

Nel weekend il tempo il tempo sarà in graduale miglioramento sull’Italia in generale, soprattutto al Nord, ma ancora con piogge e soprattutto freddo sulle regioni adriatiche.