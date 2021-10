Gli eventi in programma per Halloween 2021 a Gardaland. Tutti gli show, gli spettacoli e le attrazioni più interessanti.

Anche se Halloween è una festa nata e sentita principalmente in America, ormai è diventata internazionale e ha coinvolto e appassionato anche il pubblico italiano! Ogni anno in occasione del 31 ottobre si organizzano feste, party ed eventi di ogni tipo con un unico fil rouge ad unirli tutti: devono essere spaventosi! E Gardaland non si tira certo indietro, anzi! Quest’anno, complice una stagione partita un po’ in ritardo, i festeggiamenti di Halloween nel parco divertimento saranno ancora più incredibili.

Come si festeggia Halloween a Gardaland?

Si chiama Gardaland Magic Halloween e, dall’8 ottobre iniziano i festeggiamenti per la notte di paura del 31! Tutte le settimane, da venerdì a domenica, il parco divertimenti verrà trasformato in un parco da paura. Decorazioni, spettacoli spaventosi, zombie, streghe e vampiri pronti a sorprendere tutti i visitatori. Del resto Halloween a Gardaland è sempre stato un appuntamento imperdibile e amatissimo da tutti i visitatori: per questo anche nel 2021, dopo le difficoltà del passato, non ci si risparmia in termini di divertimento!

I famosissimi Venerdì Da Paura

A tal proposito tornano anche i Venerdì da Paura, delle serate incredibili in cui ci si tuffa in un universo in perfetto stile Halloween con il Welcome Show che accompagnerà i visitatori in un primo momento tra illusioni e magie. Poi non perdetevi lo show Gotika a Gardaland Theatre e assaporate gli Hot Dog de Los Muertos o il drink Elektro Shot nei principali ristoranti e pub del parco.

Gli orari e il Green Pass

Gli orari di apertura di Gardaland nei weekend di Halloween sono:

Tutti i “Venerdì da Paura” vedono il parco aperto dalle 17 alle 22.

Tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19

La notte di Halloween dalle 10 alle 22.

Ricordiamo poi che per accedere a Gardaland tutti gli Ospiti dai 12 anni in su hanno l’obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass), oppure un tampone negativo. La documentazione dovrà essere accompagnata da un documento d’identità valido.

View this post on Instagram Un post condiviso da Gardaland (@gardaland)

Gli ingredienti per un Halloween da paura ci sono tutti ormai! Non ci resta che divertirci e regalarci una serata, almeno, di puro divertimento a Gardaland!