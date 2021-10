Ora il sogno diventa realtà: la vacanza perfetta è solo alle Mauritius

La meta al top per una vacanza ad ottobre è solo una: le Mauritius!

Diciamocelo, il sogno di tutti è mollare lavoro, impegni, stress e volare in una spiaggia da sogno con un mare cristallino e non spendere un euro. Non è facile, ovviamente, ma nemmeno impossibile visto che le Mauritius hanno finalmente riaperto le frontiere e siamo nel pieno della ripresa del turismo. Le offerte quindi ci sono, basta saperle cercare e anche se sicuramente non sarà gratis, una vacanza così è il top per l’autunno.

Perché le Mauritius sono il top per una vacanza

Se nominiamo le Mauritius immediatamente nella nostra mente compaiono immagini di noi in infradito, bikini e pareo a camminare sulla battigia bianchissima con le onde leggere che ci lambiscono le caviglie. Un sogno che diventa realtà e che vi permetterà di immergervi nell’Oceano Indiano, ammirare le barriere coralline e rilassarvi in questa magnifica location!

Quale parte dell’isola scegliere?

Prima di partire ovviamente cercate l’offerta giusta per volare e per soggiornare, ma una volta arrivati a destinazione rimarrete a bocca aperta. Nella zona nord dell’isola sarete più tranquilli con spiagge bianchissime dove fare snorkeling e ammirare la barriera corallina in alcune delle baie più famose come la Baia aux Tortues, famosa per essere frequentata dalle tartarughe, oppure la Baie du Tombeau e la Grand’ Baie il top per gli amanti del surf!

Spostandosi invece a sud troverete le Mauritius più reali e selvagge con spiagge quasi irraggiungibili e aree naturalistiche pazzesche soprattutto nell’interno dell’isola dove flora e fauna sono spettacolari. Se ad ovest i surfisti impazziscono di gioia perché è sempre ventilata, a est invece troviamo un panorama molto più elegante e chic. Tantissimi resort infatti si trovano qui con delle spiagge super accessibili anche dalle famiglie e che regalano proprio quei panorami da sogno che vediamo troppo spesso solo sui wallpaper del computer!

Insomma, le frontiere hanno riaperto, la campagna vaccinale prosegue e se avete tutti i documenti in regola, Green Pass compreso, per poter viaggiare è tempo di regalarsi una vacanza da sogno alle Mauritius.