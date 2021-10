Via libera alla riapertura delle discoteche ma con limiti di capienza

Via libera alla riapertura delle discoteche in Italia ma con limiti di capienza. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Le discoteche possono riaprire anche in Italia. Il via libera è arrivato ieri, dalla riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Le discoteche e sale da ballo potranno riaprire in zona bianca ma con forti limiti alla capienza. Naturalmente servirà il Green pass per accedere ai locali.

La decisione finale spetterà al governo, probabilmente nel corso della riunione del Consiglio dei Ministeri di giovedì 7 ottobre. Ecco cosa hanno stabilito gli esperti del CTS.

Leggi anche –> Green pass nei luoghi di lavoro: uscito il decreto, le novità

Via libera alla riapertura delle discoteche

Dopo oltre un anno e mezzo, a parte la breve parentesi dell’estate 2020, le discoteche potranno riaprire anche in Italia ma con limiti ancora rigidi. Dalla riunione del Comitato Tecnico Scientifico di ieri è arrivato il via libera alla riapertura di sale da ballo e club.

Secondo il parere degli esperti del CTS, le discoteche potranno riaprire in zona bianca, con limiti di capienza al 35%, incluso il personale, al chiuso e al 50% all’aperto. Per entrare nei locali saranno obbligatori il Green pass e la mascherina chirurgica, che potrà essere tolta durante il ballo (come per gli sport e le attività fisiche al chiuso).

Leggi anche –> Green pass sulle piste da sci: le nuove regole per l’apertura degli impianti