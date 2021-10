Foliage in Molise: i luoghi dove ammirare le foglie d’autunno. Ecco dove andare.

Fare passeggiate per i boschi, andare alla scoperta delle meraviglie della natura, è l’attività ideale in autunno, soprattutto nelle belle giornate di sole e quando le temperature sono ancora miti. Prima dell’arrivo del grande freddo invernale.

In questa stagione la natura cambia il suo mantello e si tinge di colori caldi, come oro, giallo arancio e rosso. Si va alla scoperta delle primizie d’autunno, tra funghi, tartufi e castagne, mentre le cantine sono al lavoro per produrre il vino nuovo. La nuova stagione si celebra con sagre, fiere, feste di paese ed eventi a tema. Tante iniziative si organizzano nelle campagne, nei borghi e nelle piccole città d’arte italiane, animando centri storici pittoreschi.

Lo spettacolo dei colori della natura che cambiano è chiamato foliage o fall foliage dagli anglosassoni e il termine si riferisce ai colori delle foglie in autunno ma anche all’usanza di andarli a scoprire con visite nella natura.

Vi abbiamo già segnalato i luoghi più belli del foliage nel mondo e in Europa. Vi abbiamo proposto i luoghi del foliage più belli in Italia e i boschi dove fare passeggiate. Poi, abbiamo segnalato i luoghi e gli itinerari del foliage per le singole regioni d’Italia.

Ora vi proponiamo i luoghi dove ammirare i colori d’autunno in Molise, regione piccola ma dal patrimonio paesaggistico e culturale ricchissimo. Ecco i luoghi del foliage da visitare.

Soprannominata per scherzo la regione che “non esiste“, per le sue dimensioni molto piccole e purtroppo per la scarsa considerazione che le è stata riservata in troppe occasioni, il Molise in realtà è un piccolo grande patrimonio d’Italia. Ha una storia antichissima, con antichi insediamenti romani e sanninti ancora ben conservati, legata anche ai tratturi della transumanza. Il suo territorio ha una natura affascinante con luoghi ancora selvaggi e non violati dagli uomini. Sulle colline e sulle montagne spuntano borghi incantevoli, chiesette, santuari, castelli, luoghi ricchissimi di storia, arte e tradizioni.

Qui in particolare vogliamo portavi alla scoperta della natura del Molise da vedere in autunno, nella stagione del foliage, quando le foglie si tingono di colori caldi dalle mille sfumature.

Pizzone, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Nella parte molisana del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise consigliamo di visitare il territorio e le montagne intorno a Pizzone, borgo della provincia d’Isernia con poco più di 300 abitanti. Qui, al confine con Lazio e Abruzzo si stagliano i Monti delle Mainarde e i Monti della Meta, ai loro piedi i boschi di faggi che si tingono di giallo e rosso sui verdi prati. La zona ha un elevato pregio naturalistico e offre numerosi sentieri escursionistici che in questa stagione sono attraversati da gruppi organizzati con guide.

Sopra Pizzone sorge l’altopiano di Valle Fiorita, noto anche con il nome di Pianoro delle forme, sotto la cima del Monte Meta (2.242 metri). Scendendo dal versante opposto, in Abruzzo, troviamo il Lago della Montagna Spaccata e il comune di Alfedena e poco più a nord il Lago di Barrea.

Più a Sud di Pizzone, invece, si trova il borgo di Castel San Vincenzo, affacciato sul Lago omonimo e vicino alla Cascata del Volturno. Nella zona è da vedere anche l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno. Sono luoghi antichi, ricchi di storia e meraviglie paesaggistiche, da ammirare con escursioni a piedi.