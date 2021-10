Liguria alluvionata tra Genova e Savona: fiumi esondati e pioggia che non arresta a fermarsi. Le previsioni in tempo reale.

Le previsioni meteo lo avevano annunciato: una violenta perturbazione atlantica avrebbe interessato le regioni del Nord Ovest e, soprattutto la Liguria ne sta pagando le conseguenze. Così come in alcune aree del Piemonte e della Lombardia.

Genova, maltempo: fiumi esondati e primi danni a Rossiglione

L’ondata di maltempo prevista in Liguria e sul nord Italia è arrivata in maniera piuttosto prepotente soprattutto nell’entroterra di Genova, Savona e Valle Stura. Le piogge non si fermano dalla mezzanotte e, purtroppo, si iniziano a contare già i primi danni come l’allagamento di un sottopasso ferroviario a Rossiglione. Il Sindaco si è detto molto preoccupato per via del terreno fragile e già intriso di acqua a tal punto da temere delle frane.



Piogge ininterrotte a Savona

Situazione altrettanto preoccupante nell’entroterra di Savona dove il Letimbro è già esondato e in Val Bormida si parla ormai già di alluvione. Paura anche per il torrente Erro, tra Acqui Terme e Ponzone che è al limite dell’esondazione.

L’ultimo bollettino meteo dell’Arpal

L’ultimo bollettino diramato dall’Arpal Liguria parla di forti temporali e rovesci che non accennano e fermarsi. La linea temporalesca che sta colpendo queste zone è stata definita quasi stazionaria e i livelli idrometrici hanno superato rapidamente la soglia di guardia.

Il tutto nella parte ovest della Liguria. A Imperia invece le piogge dovrebbero iniziare a farsi sentire in serata, precisamente dalle 18/19 di questa sera, 4 ottobre, e non si escludono nemmeno delle possibili grandinate. Tuttavia, alcuni esperti meteorologi sostengono che il pericolo più grande continuerà ad interessare le zone di Savona e di Genova perché il fronte temporalesco sembra auto-rigenerarsi e – soprattutto – non spostarsi.

Visto il diramarsi dell’allerta meteo a Genova, Savona e in alcune aree della provincia di Imperia questa mattina le scuole sono rimaste chiuse.

Resta da vedere quindi quali saranno le prossime previsioni meteo, sia per la serata di oggi che per la giornata di domani, 5 ottobre e se le allerte meteo rimarranno stabili.