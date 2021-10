Covid, Sicilia ancora in giallo: ecco quando tornerà in zona bianca. Tutte le ultime notizie.

Non ci sarà ancora lunedì 4 ottobre l’atteso passaggio della Sicilia in zona bianca, nonostante il miglioramento dei parametri che determinano il cambio di colore per rischio epidemico. Per un motivo ben preciso.

La Sicilia che già nel monitoraggio della settimana precedente aveva visto scendere i ricoveri in terapia intensiva sotto la soglia critica del 10%, deve aspettare ancora qualche giorno prima del cambio di colore, dunque restare in zona gialla, ecco perché.

Leggi anche –> Green pass sulle piste da sci: le nuove regole per l’apertura degli impianti

Ancora un’altra settimana in zona gialla per la Sicilia, unica regione d’Italia, dopo che la Calabria ha evitato il cambio di colore per un soffio. Infatti, nonostante il progressivo miglioramento della situazione epidemica della regione con gli indicatori decisionali per il cambio di colore scesi sotto la soglia di rischio, devono passare ancora alcuni giorni prima del ritorno in zona bianca.

Il calo dei ricoveri in terapia intensiva, il dato più importante, sotto la soglia del 10%, precisamente al 9,8%, risale alla data del 23 settembre. Mentre per il passaggio a una zona di rischio inferiore, la zona bianca in questo caso, è necessario che trascorrano 14 giorni con i parametri sotto il livello di rischio.

“La norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione”, ha spiegato, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul Covid.

Occorrerà aspettare, dunque, ancora qualche giorno ma il passaggio sarà prima di lunedì della prossima settimana, già nel prossimo weekend. Se tutto andrà bene, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe formare l’ordinanza per il cambio di colore della Regione venerdì prossimo, al termine della presentazione dei dati del prossimo monitoraggio.

Gli ultimi dati aggiornati

Nel frattempo, la Sicilia migliora ulteriormente i parametri sull’epidemia. Dall’ultimo monitoraggio settimanale, infatti, non solo vede scendere ancora i ricoveri in terapia intensiva, che alla data del 30 settembre, sono al 7,9% del tasso di occupazione, ma scendono sotto la soglia di rischio del 15% anche i ricoveri in area medica, che passano al 12,9% del tasso di occupazione dei posti letto.

In calo anche l’incidenza settimanale dei contagi, con 59,2 casi su 100mila abitanti nella settimana dal 24 al 30 settembre, poco sopra la soglia dei 50 casi della zona bianca.

