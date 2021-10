Eventi ottobre 2021: festival e sagre da non perdere

Gli eventi da non perdere per nessun motivo nel mese di ottobre: sagre, festival e fiere da vedere

Ottobre è un mese ricchissimo di iniziative, sia a livello culturale sia gastronomico. Dopo la ripresa di settembre, infatti, tutti sono ancora riposati dalle vacanze estive, e allo stesso tempo ben focalizzati sui loro compiti. Il momento ideale per concedersi un festival o una sagra.

Le giornate non sono ancora troppo fredde per muoversi e organizzare delle gite nel weekend: è il momento perfetto per visitare qualche fiera, festival o sagra. Ecco dunque quali sono gli eventi di ottobre da non perdersi.

Festival a ottobre 2021

Questo weekend, dall’1 al 3 ottobre, la città di Ferrara si riempie di giornalisti e aspiranti tali per il Festival di Internazionale, il settimanale diretto da Giovanni De Mauro. L’evento avrà inizio con il concerto di apertura di ColapesceDimartino giovedì 30 settembre, e proseguirà per i giorni successivi con conferenze, interviste, dialoghi su temi sociali, culturali e di attualità. Purtroppo i posti prenotabili online sono già esauriti, ma a Ferrara ci sarà la possibilità di acquistarne ancora alcuni di persona.

Lo stesso weekend in Salento, nello specifico a Tiggiano, Tricase e Andrano, si svolge IT.A.CÀ, il Festival del Turismo responsabile, che quest’anno prende il nome “Il diritto di respirare“. Il Festival si svolge seguendo un percorso ad anello, e prevede passeggiate, incontri e visite guidate. Per partecipare bisogna prenotarsi, e, dato il numero di posti limitato, si consiglia di avvisare in anticipo in caso, per un imprevisto, non si riesca a partecipare.

Come non citare, poi, uno degli eventi più importanti che si svolgono a Torino ogni anno? Si tratta naturalmente del Salone del Libro, previsto per i giorni dal 14 al 18 ottobre. Quest’anno l’edizione prende il nome di Vita Supernova, e si svolgerà in presenza presso Lingotto Fiere. In programma oltre mille incontri, oltre agli stand presenti per tutta la durata dell’evento. Per partecipare bisogna acquistare i biglietti online, mentre per prenotare i singoli eventi bisogna aspettare 6 ore dall’inizio dell’evento stesso.

Fiere a ottobre 2021

Inizierà il 9 ottobre e si protrarrà fino al 5 dicembre la Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba. Durante l’evento si alterneranno incontri, degustazioni, laboratori, mostre e concerti. Sarà l’occasione perfetta per acquistare i tartufi che arrivano da Langhe, Monferrato e Roero e di vedere all’opera alcuni tra i più grandi chef nazionali e internazionali. Se siete appassionati di tartufo non potete perdervi per nessun motivo questa occasione per approfondire le vostre conoscenze.

Dal 15 al 24 ottobre, a Perugia si svolgerà un’altra fiera molto importante, ovvero l’Eurochocolate. Se anche a voi è venuta l’acquolina in bocca al solo pensiero, dovete per forza ritagliarvi un paio di giorni per partecipare a questo evento. Solo per quest’anno, l’Eurochocolate si svolge indoor, presso il complesso di Umbriafiere. Per accedere alla Fiera, è necessario prenotare i biglietti online, oppure presso i punti vendita autorizzati, la cui lista è reperibile sul sito.

Sagre a ottobre 2021



Che autunno sarebbe senza i funghi e senza le castagne? Sicuramente un autunno meno gustoso. Per celebrare questi cibi ci sono naturalmente delle sagre dedicate, che vi consigliamo. Gli eventi a tema sono tanti e sono sparsi in tutta Italia, ma vi segnaliamo quelli che riteniamo più rilevanti.

Il 3 ottobre, nel borgo di Castell’Arquato in provincia di Piacenza, si svolge la Festa delle Castagne e dei Ricordi, con stand gastronomici, sfilate, macchine e trattori d’epoca e mercatini. Quest’anno per motivi legati alla pandemia non ci saranno stand con posti a sedere, ma sarà comunque un’edizione gustosa e divertente.

Il 22, il 23 e il 24 ottobre a Castelbuono, nel cuore del Parco delle Madonie in provincia di Palermo, si terrà la Funghi Fest. L’evento ha lo scopo di valorizzare il territorio e le eccellenze siciliane, e, oltre alla presenza di grandi chef italiani, prevede concerti, prevede un convegno internazionale e tanta buona musica.

Anche se della sagra ha ben poco, vi segnaliamo anche che dal 2 al 10 ottobre c’è la Milano Wine Week, che prevede oltre 300 eventi in centinaia di luoghi della città. In pieno stile milanese, per vivere un’esperienza migliore, è consigliato scaricare l’app dedicata all’evento, così da non perdersi davvero niente.

Ottobre, insomma, sarà un mese ricchissimo di eventi, incontri, iniziative: di sicuro non c’è il tempo per annoiarsi! Allora godetevi le ultime giornate calde muovendovi, esplorando le attività organizzate e visitando e degustando tutto quello che potete.