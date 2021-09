Scopriamo tutto sulla casa di Mika in Italia, sulle sue origini e sui luoghi dove ha vissuto il cantante e giudice di X-Factor 2021.

Sta andando in onda proprio in questi giorni e settimane la nuova edizione di X-Factor 2021 e, tra i giudici, torna ancora una volta l’amatissimo Mika! All’anagrafe Michael Holbrook Penniman Jr., Mika è un cantante e un artista poliedrico che con il suo essere sempre molto solare e positivo ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Un modo di fare che si riflette anche nelle sue bellissime canzoni che collezionano un successo dopo l’altro. Questa volta però vogliamo scoprire qualcosa di più sulle origini di Mika, dove è nato e soprattutto dove abita in Italia?

Dove vive Mika in Italia e dove si trova la sua villa da sogno?

Mika è un artista oltre che giudice di X-Factor e ama molto viaggiare per il mondo. Ha quindi svariati possedimenti e case in Grecia, a Londra e anche in Italia! Ma dove vive di preciso? In Toscana! Proprio qui ha acquistato un casale da sogno nei pressi di Scandicci e ama talmente tanto Firenze che il Sindaco, alcuni anni fa, gli aveva consegnato le chiavi della città! La sua casa è meravigliosa, ci vive con i suoi amatissimi cani, con il fidanzato Andreas Dermanis e con la sorella.

Le origini e dove ha vissuto il cantante di Lollipop

Mika nasce comunque a Beirut, in Libano, ma quando scoppia la guerra civile si trasferisce a Parigi con la famiglia. Qui vive per diversi anni, fino a quando non vola a Londra dove frequenta le scuole e si distingue per un’intelligenze smodata nonostante una forma di dislessia. Proprio qui inizia a fare musica e pubblicando i suoi lavori su MySpace viene notato da un discografico.



Come abbiamo visto quindi uno degli “ingredienti” che rendono speciale Mika sia come artista che come persona è il suo essere viaggiatore e la possibilità di aver conosciuto tante culture e lingue diverse. Una multiculturalità incredibile che lo ha reso oggi l’uomo speciale e meraviglioso che tutti amano nel mondo.