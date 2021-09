By

Trenitalia: offerte andata e ritorno nel weekend con sconto al 40%. Tutte le informazioni utili.

Se state programmando un viaggio di un weekend verso una città italiana, può essere una buona idea spostarsi in treno. Questo mezzo di trasporto, infatti, vi porta comodamente dal centro di una città a quello di un’altra, evitando i fastidi del traffico e soprattutto la perdita di tempo per trovare parcheggio. Vi evita anche di pagare pedaggi di ingresso ai centri storici. A differenza dell’aereo, poi, è un notevole risparmio di tempo e seccature nello spostarsi dagli aeroporti alle città. Insomma, in treno è meglio. Anche grazie alle numerose offerte disponibili.

Vi ricordiamo che per viaggiare sui treni a lunga percorrenza dal 1° settembre è obbligatorio il Green pass. Vi sarà chiesto di esibirlo sui treni dell’alta velocità e sugli Intercity e Intercity Notte. Non è richiesto, invece, sui treni regionali che attraversano anche più regioni.

Qui vi segnaliamo le offerte di Trenitalia per viaggi di andata e ritorno nel weekend. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Elezioni amministrative 2021: sconti sui biglietti dei treni

Trenitalia: offerte andata e ritorno nel weekend con sconto al 40%

Trenitalia rilancia la sua offerta storica di viaggi low cost in treno di andata e ritorno nel weekend. Un’occasione di cui approfittare se state pianificando un weekend in qualche bella città italiana.

L’offerta è valida per viaggiare a bordo delle Frecce, dunque dei treni ad alta velocità (Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento) e prevede sconti fino al 40%.

Il viaggio di andata e ritorno (A/R) in offerta per il weekend prevede la partenza di sabato e il rientro la domenica. L’offerta è valida sulle Frecce per tutti i livelli di servizio (escluso il Salottino).

Per poter acquistare l’offerta andata e ritorno nel weekend di Trenitalia sul sito web ufficiale della compagnia, è sufficiente selezionare l’opzione andata e ritorno sul form di acquisto e scegliere l’offerta A/R weekend sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno. In questo modo, lo sconto del 40% sarà applicato automaticamente a entrambi i viaggi. Lo sconto è sul prezzo Base intero.

L’offerta può essere acquistata fino alle ore 24 del decimo giorno precedente la partenza sul sito web ufficiale di Trenitalia, presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate, le self service, l’App Trenitalia o telefonando al Call Center (numero a pagamento).

Il numero di posti è limitato, soggetto a disponibilità, e variabile in base al giorno, al treno e alla classe o al livello di servizio. Non è possibile cumulare l’offerta con altre riduzioni.

Una volta acquistato il viaggio di andata e ritorno nel weekend in offerta, si potrà modificare l’ora di partenza una sola volta per ciascun biglietto di andata e ritorno e fino alla partenza del treno. L’offerta A/R weekend non è rimborsabile.

Leggi anche –> Offerte Trenitalia: andata e ritorno in giornata