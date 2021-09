Esce il James Bond girato a Matera: in sala No Time To Die. Tutte le informazioni.

Dopo una lunghissima attesa e continui rinvii a causa della pandemia esce finalmente in sala “No Time To De“, capitolo numero 25 della saga di James Bond, l’agente segreto più amato della storia del cinema.

Il film, la cui realizzazione aveva già subito dei ritardi per il cambio in corsa di regista e sceneggiatori, sarebbe dovuto uscire nei cinema nell’aprile del 2020. L’esplosione dei contagi di Covid ha costretto la casa produttrice Metro-Goldwyn-Mayer a rimandare l’uscita. La data del rinvio, che era stata fissata a novembre 2020, è stata spostata più volte a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria. Finalmente l’ultima scadenza è stata rispettata.

James Bond numero 25, l’ultimo film con protagonista Daniel Craig, uscirà il 30 settembre in Europa, con anteprima a Londra la sera del 28 settembre. Mentre egli Stati Uniti il film uscirà l’8 ottobre.

In Italia si terrà una proiezione speciale anticipata il 29 settembre a Matera, città dove nell’estate del 2019 sono state girate le riprese di buona parte del film e di cui vi avevamo proposto un resoconto dettagliato di immagini. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

C’è grande trepidazione in questi giorni a Matera, la Città dei Sassi che nell’estate del 2019 ha ospitato per oltre un mese il set di “No Time To Die“, il nuovo film della saga di James Bond. Si tratta del 25° film della fortunata serie sull’agente segreto 007 e il quinto e ultimo con Daniel Craig a interpretare il protagonista. La regia è di Cary Fukunaga.

Tra agosto e settembre dell’estate 2019, prima della pandemia – un’epoca che sembra remota – la troupe di “No Time To Die” si è fermata per circa un mese e mezzo a Matera, dove ha girato alcune delle scene più spettacolari ed emozionanti del film. Inseguimenti al cardiopalma in auto tra le strette vie della città, sparatorie, salti acrobatici in motocicletta, stuntman e attori protagonisti che si sono alternati davanti alla cinepresa.

Nei video provenienti dal set abbiamo visto la Aston Martin, la celebre macchina di James Bond, sfrecciare tra i Sassi di Matera e venire crivellata da colpi di mitra. Abbiamo visto Daniel Craig e Léa Seydoux passeggiare sulle terrazze di Matera e poi scappare di corsa dalle scalette.

Per le riprese del film alcuni ambienti sono stati costruiti appositamente, come un immaginario cimitero inglese e la camera e la terrazza di un hotel di lusso tra i Sassi.

Non solo Matera, prima che gli attori protagonisti arrivassero sul set, le controfigure hanno girato delle riprese spettacolari sul ponte dell’acquedotto romano di Gravina in Puglia. Qui lo statman di Craig si è lanciato dal ponte aggrappato a una fune, con un salto spettacolare.

Il trailer di No Time To Die in Italiano e con protagoniste Matera e Gravina in Puglia



Altre riprese nella zona sono state girate a Sapri, con la fuga di Craig e Seydoux alla stazione ferroviaria e poi alcune scene sono state girate in mare a Maratea.

Un set in cui una parte importante d’Italia è protagonista. Altre riprese in altri luoghi del mondo includono la Giamaica, Londra, con il quartiere generale dell’MI6 i servizi segreti britannici, la Norvegia e le Isole Faroe.

Il cast di No Time To Die

Il regista americano Cary Fukunaga è stato scelto per dirigere il film numero 25 di James Bond dopo l’addio del britannico Danny Boyle, per divergenze con i produttori. Mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso Fukunaga, con interventi di Neal Purvis e Robert Wade, e soprattutto con la riscrittura di Phoebe Waller-Bridge, autrice della serie tv “Killing Eve”. Il cambio in corsa del regista e la riscrittura della sceneggiatura hanno prolungato la lavorazione del film.

Nel cast ritroviamo Daniel Craig ai suo quinto e ultimo James Bond, l’attrice francese Léa Seydoux, che interpreta la dottoressa Madeleine Swann, una psichiatra di cui 007 si innamora. Poi tanti attori famosi: Ralph Fiennes nel ruolo di M, il capo dell’MI6, Naomie Harris è Eve Moneypenny, Rory Kinnear come Bill Tanner, capo dello staff dell’MI6, Ben Whishaw nei panni di Q, l’esperto dell’equipaggiamento di 007, Jeffrey Wright come Felix Leiter, amico di Bond e agente della Cia. Torna ad interpretare Blofeld l’attore Christoph Waltz.

Le novità nel cast sono l’attrice afroamericana Lashana Lynch, star di Captain Marvel, agete collega di Bond, e soprattutto Rami Malek che interpreta il villain principale, un personaggio misterioso. L’attore americano di origini egiziane ha premio Oscar nel 2019 per la sua interpretazione di Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody”.

La colonna sonora è di Billie Eilish, autrice insieme al fratello e interprete della canzone principale del film “No Time To Die”, e di Hans Zimmer, che ha curato le musiche del film.

L’uscita nelle sale

Come abbiamo detto “No Time To Die” uscirà nelle sale cinematografiche in Europa giovedì 30 settembre. Con una proiezione speciale il 29 settembre a Matera, a cui parteciperà una schiera di vip come Gina Lollobrigida, Maria Grazia Cucinotta e Giancarlo Giannini, come riporta il quotidiano online di Matera SassiLive.

La prima mondiale del film con il red carpet, invece, è in programma alla Royal Albert Hall di Londra, il 28 settembre dalle 18.30. Saranno presenti il regista, gli attori e Billie Elissh.

Assisteranno alla proiezione anche il Principe William con Kate Middleton e il Principe Carlo con la moglie Camilla.