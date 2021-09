La Bretagna e i suoi paesaggi più belli e spettacolari. Le meraviglie da vedere.

La Bretagna è la regione della Francia che forma il grande promontorio di nord-ovest, estrema propaggine occidentale del Paese. Anticamente era uno Stato indipendente, poi conquistato dalla Francia. I bretoni sono di origine celtica, parlano il francese, lingua nazionale, e due lingue regionali: bretone, lingua celtica, e gallo, di origine romanza.

La regione è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, fatti di coste rocciose, mare impetuoso e fari spettacolari, ma anche castelli, chiese e dimore storiche.

Il capoluogo della Bretagna è Rennes. Tra i centri più importanti ci sono Brest, Lorient, Quimper, Vannes, Saint-Brieuc e Saint-Malo. Scopriamo i luoghi e i paesaggi più belli.

Leggi anche –> Guida ai Castelli della Loira, alla scoperta della meraviglia di Francia

La Bretagna e i suoi paesaggi più belli e spettacolari

Vi proponiamo una carrellata dei paesaggi mozzafiato della Bretagna, una delle regioni più belle di Francia e d’Europa. Costiere alte a strapiombo sul mare, isolette rocciose, promontori imponenti e stretti passaggi marittimi battutti da un mare impetuoso – dovremo dire oceano -, dove svettano antichi e suggestvi fari, rappresentano lo scenario tipico della Bretagna.

Castelli e fortezze sul mare, grandi spiagge che su accorciano e si allungano con il fenomno dell’alta marea, piccole baie con porticcioli che sembrano usciti da un quadro completano il paesaggio bretone. Una regione dove l’uomo ha cercato di contenere la forza della natura, addatandosi alla sua potenza. Tutto questo è la Bretagna.

Raz de Sein

Uno di paesaggi più spettacolari e anche più terrificanti della Bretagna è quello di Raz de Sein, il temuto passaggio marittimo tra l’île de Sein e la Pointe du Raz. Nella zona si trova anche la statua dedicata a Notre-Dame-des-Naufrages, “Nostra Signora dei Naufragi”, per ricordare ai naviganti la pericolosità di questo tratto del Mare d’Iroise.

Castello di Fort-la-Latte

Il castello di Fort-la-Latte è una fortezza che risale al XIV secolo, successivamente rimaneggiata, edificata su una scogliera della Baie de la Fresnaye, una baia della Côte d’Émeraude, “Costa di Smeraldo”, sul Canale della Manica, nel comune di Plévenon, dipartimento delle Côtes-d’Armor, nel nord della Bretagna.

Cap Fréhel

Il pittoresco promontorio di Cap Fréhel si trova sulla Côtes-d’Armor, nella Bretagna del Nord, si affaccia sulla Manica ed è formato da una falesia alta circa 70 metri sul mare. Qui è situato un faro che domina il mare da un’altezza di 103 metri. Cap Fréhel ospita una riserva ornitologica.

Saint Malo

La città costiera di Saint Malo è molto conosciuta, si trova nel nord della Bretagna e si affaccia sul Canale della Manica, al confine con la Bassa Normandia e non lontana da Mont Saint Michel. Saint Malo ha una lunga tradizione marinara ed è famosa per essere stata la città dei corsari. Oggi è un’importante località turistica ed è considerata la capitale della vela in Francia. Il centro storico è costruito su un’isola fortificata con bastioni. Saint Malo è esposta al fenomeno delle maree.

Fort National

Il Fort National di Saint Malo sorge sull’isolotto del Rocher de l’Ilet, al largo della città. Fu costruito nel 1689 dall’ingegnere Siméon Garangeau ed è uno dei cinque forti costieri che proteggevano la città e il più grande dei tre forti che si trovano su altrettanti isolotti davanti a Saint-Malo.

Castello di Josselin

Il Castello di Josselin è tra i più famosi castelli della Bretagna. E’ stato costruito nell’XI secolo, in seguito ricostruito più volte, su uno sperone roccioso lungo il fiume Oust, nella cittadina di Josselin.

Doëlan

Il villaggio di Doëlan è una località balneare di Clohars-Carnoët, nel dipartimento di Finistère.

Strade della Bretagna

Una strada in Bretagna, nel dipartimento di Finistère. In Bretagna piove spesso, per via delle correnti atlantiche che però contribuiscono a mantenere il clima mite anche in inverno.

Pointe du Van

Il promontorio di Pointe du Van si trova a nord di Pointe du Raz, insieme al quale racchiude la Baie des Trépassés. Un altro luogo di grande bellezza naturale, con le sue rocce fragili e monumentali, di cui la più famosa è la “roccia Moargane”.

Penisola di Quiberon

La penisola di Quiberon si allunga dalla costa meridionale della Bretagna, nel dipartimento del Morbihan. Sull’estremità meridionale sorge il comune da cui prende il nome, nei pressi del quale si trova la Côte Sauvage, tratto di costa dal paesaggio mozzafiato tra dune e scogliere rocciose.

Faro di Mean Ruz

Il faro di Mean Ruz sorge a Ploumanac’h, località del comune di Perros-Guirec, nel dipartimento Côtes-d’Armor. Il faro e il comune di Perros-Guirec si trovano all’interno di un’area naturale protetta sulla Costa di Granito Rosa, una delle più famose di Francia, con le caratteristiche rocce di granito dalla forma arrotondata, erose da venti e maree, di colore rosa.

La Glacilly

Incantevole il tipico villaggio bretone di La Glacilly. Si trova nell’entroterra della Bretagna meridionale, nel dipartimento di Morbihan, a sud-ovest di Rennes.

Locquirec

Locquirec è un piccolo comune del nord della Bretagna che si affaccia sulla Manica. Anche qui, come a Saint-Malo, abbiamo il fenomeno delle maree e un panorama spettacolare, con la costa frastagliata che alterna spiagge a rocce e con le tipiche case che si affacciano sul mare.

Faro di Petit Minou

Il Faro di Petit Minou si affaccia sull’insenatura che dà accesso alla rada di Brest e indica la via da seguire alle imbarcazioni dirette alla città bretone. Il faro si trova nel comune di Plouzané ed è situato su un isolotto collegato alla terraferma da un ponte in granito. Dietro si trova il Forte di Petit Minou.

Faro di Kermorvan

Il Faro di Kermorvan si trova nel nord della Bretagna sul Mare d’Iroise, nel Finistère, su un isolotto roccioso collegato alla terra da un ponte di granito.

Faro di Four

Il Faro di Four o del Canale di Four è uno dei più suggestivi della Bretagna. Si trova su un isolotto roccioso in mare, a circa due chilometri dalla costa della penisola di Saint Laurent, nel nord-ovest della Bretagna. Il faro presidia il canale di Four, che collega il Mare d’Iroise con la Manica.

A cura di Valeria Bellagamba