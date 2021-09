By

Festa dei Nonni 2 ottobre 2021: tutte le più belle frasi di auguri e come è nata la tradizione di questa celebrazione.

Ci siamo finalmente è arrivato il giorno dell’anno da dedicare ai nonni. Loro, un vero e proprio patrimonio nazionale che viene festeggiato il 2 ottobre. La festa dei nonni cade in questa giornata e, secondo la tradizione, si è scelta proprio questa data perché è il giorno dedicato agli angeli custodi. E i nonni, oggettivamente, sono proprio degli Angeli che si prendono costantemente cura di noi e che, da quando siamo piccoli, stanno al nostro fianco. Vediamo allora come è nata questa Festa dei Nonni e soprattutto le frasi di auguri più interessanti in assoluto da dedicare ai nostri angeli custodi.

Come è nata la Festa dei Nonni del 2 ottobre

La festa dei nonni nasce nel 1978 negli Stati Uniti con il Presidente Carter. A proporre la festività è stata Marian McQuade, una casalinga originaria della Virginia Occidentale che era nonna di ben 40 nipoti!

In Italia questa festività nasce come ricorrenza civile grazie alla legge n. 159 del 31 luglio 2005 proprio per celebrare l’importanza dei nonni e del loro ruolo all’interno non solo della famiglia, ma proprio della società! Ogni anno poi il Presidente della Repubblica istituisce un premio a 10 nonni al fine di ricordare e valorizzare ancora di più questa figura.

Qual è il regalo giusto per la Festa dei Nonni?

Il regalo perfetto per la festa dei nonni è un mazzo di fiori e nello specifico si dice che quello giusto sia il Non ti scordar di me, simbolo della festività.

Frasi di auguri per la Festa dei Nonni 2019

Se state cercando delle frasi per la festa dei nonni ce ne sono tantissime tra cui scegliere e potrebbero essere degli auguri super sentiti da inviare. Ad esempio una frase molto bella da dedicare è quella di Fausto Brizzi che dice:

“Credo che Dio il settimo giorno non si sia riposato ma abbia fatto i nonni. Accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro”.

Altra frase molto bella da inviare magari con un messaggino Whatsapp ai nonni è quella di Fabrizio Caramagna che scrive:

“I bambini quando entrano nella vita dei nonni portano uno stacco, un balzo su un trampolino che è rimasto fermo troppo a lungo”.

Inoltre un proverbio simpatico che riguarda proprio i nonni recita: “Non hai veramente capito qualcosa finché non lo riesci a spiegare la tua nonna”.

Ora avete praticamente tutte le armi per poter fare gli auguri per la Festa dei Nonni 2021 con una frase originale, bellissima e unica… proprio come i nonni.

