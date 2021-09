Ci siamo. Ecco il segreto per fare il cambio armadio senza impazzire

È arrivato il tanto temuto momento del cambio dell’armadio. Ma come farlo senza impazzire e in modo rapido ed efficace? Ecco tutti i consigli e i trucchi.

Lo sappiamo, fare il cambio degli armadi è sempre un momento tragico che scatena il panico soprattutto nelle donne. Del resto, gli uomini si sa, hanno meno vestiti e molto probabilmente usano lo stesso armadio per l’estate e per l’inverno! Quindi grossi problemi non ne hanno. Al contrario invece, le ragazze hanno un po’ più di problemi nel cambiare i vestiti estivi con quelli invernali. Fare il cambio armadio stagionale e soprattutto dall’estate all’inverno diventa complicato e non abbiamo mai voglia di metterci a farlo! Ecco quindi qualche consiglio per affrontare questo rito in modo sereno.

I trucchi per fare il cambio armadio rapidamente e in modo efficace

Scopriamo insieme come fare il cambio di stagione nel modo migliore possibile:

Buttate un po’ di cose che non mettete: Marie Kondo, la guru dell’ordine, ha spiegato più volte che se avete un armadio pieno di roba e mettete sempre le stesse cose, probabilmente è perché non sapete scegliere. Il cambio armadio diventa quindi il momento perfetto per affrontare questo step!

Piegate bene tutto: prima di mettere i vestiti invernali nell'armadio assicuratevi che siano piegati bene. Così facendo risparmierete spazio, ma soprattutto quando dovrete usarli non ci sarà il tragico momento del "Oddio! Non posso metterlo è stropicciato lo devo stirare".

Fate ordine: ognuno ha le sue tecniche. Potreste dividere i maglioni dalle felpe, oppure le gonne dai pantaloni o per colore. Non importa. Ciò che conta è che il vostro armadio abbia almeno un ordine visivo in cui raccapezzarcisi.

Chiamate un'amica: fare il cambio armadio da sole è noiosissimo. Meglio se in compagnia. Chiedete quindi alla vostra BFF di accompagnarvi in questa avventura in cambio di qualche bicchiere di rosé e tante tante chiacchiere.

Fate il cambio armadi il sabato: non è una legge, ma sabato è un giorno senza stress. Sapete che per riposarvi avrete ancora la domenica a disposizione e soprattutto non dovrete stare troppo a preoccuparvi del tempo o peggio degli appuntamenti di lavoro.