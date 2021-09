Guida di Giethoorn: alla scoperta della Venezia dei Paesi Bassi. Le informazioni utili.

Vi portiamo a Giethoorn, la cittadina olandese conosciuta come la “Venezia dei Paesi Bassi“, perché la caratteristica di questa incantevole località è quella di avere strade solo di acqua. e viali pedonali. Non ci sono automobili qui, a Giethoorn ci si sposta attraverso i canali su piccole imbarcazioni oppure sui camminamenti pedonali e ciclabili che costeggiano i caratteristici cottage di questo centro abitato immerso nel verde che conta una popolazione di circa 2.600 residenti.

Giethoorn si trova nella provincia olandese nord-orientale dell’Overijssel, ai margini del Parco Nazionale Weerribben-Wieden. Il paese solcato dai canali sorge in un’area paludosa che una volta era utilizzata per la raccolta di torba e giunchi. Dista a poco meno di 120 km da Amsterdam. Scopriamo qualche curiosità e informazione in più su questo luogo che sembra uscito da una favola.

Guida di Giethoorn: la Venezia dei Paesi Bassi

Il pittoresco paese di Giethoorn sembra uscito da un quadro o da una favola di altri tempi. I suoi caratteristici cottage con i tetti di paglia sorgono su isolette verdi, dai parti curati e piene di fiori e piante. Qui, ci si sposta camminando o andando in bicicletta sulle stradine che collegano le case tra loro oppure su piccole imbarcazioni a motore che solcano i tanti canali che attraversano questo villaggio unico, piccola e grande meraviglia d’Europa.

Un’altra caratteristica del paese è quella di avere un numero eccezionale di ponti, ben 176 sono quelli che attraversano i suoi canali, collegando le case tramite percorsi rigorosamente riservati ai pedoni e alle immancabili biciclette, come è d’abitudine nei Paesi Bassi.

Il paese di Giethoorn, come abbiamo detto, è conosciuto anche con il nome di “Venezia verde” e si trova nella parte nord-orientale dell’Olanda, o Paesi Bassi, nel comune di Steenwijkerland, provincia di Overijssel. E’ stata comune autonomo fino al 1973. La cittadina fu fondata all’inizio del XIII dai componenti della setta cattolica chiamati i Flagellanti, in fuga dalle persecuzioni. Giethoorn ha acquisito popolarità mondiale dopo il 1958, quando qui fu girato il film Fanfare dal regista Bert Haanstra.

Il nome Giethoorn, in origine Geytenhorn e poi Geythorn, dato dagli abitanti del luogo, deriva da geitenhoorn, ovvero “corno di capra”, con riferimento ai numerosi corni di capra selvaggia trovati nelle torbiere della regione. I corni di capra sono presenti anche nello stemma di Giethoorn. Il villaggio si trova al centro di un parco naturale caratterizzato da torbiere acquitrinose e chiamato De Wieden.

Il posto ideale per una vacanza rilassante, lontana dai rumori e dalla frenesia delle città, dove lasciarsi cullare dalle placide onde delle acque che circondano case che sembrano uscite da un libro di favole nordiche. La zona attrae molti turisti soprattutto cinesi.

Come arrivare e dove alloggiare

Per raggiungere Giethoorn occorre per prima cosa arrivare nella città di Steenwijkerland, raggiungibile con il treno. Da Amsterdam si prende l’Intercity per Lelystad Centrum quindi si prende quello per Leeuwarden, scendnendo a Steenwijkerland. Qui si prende l’autobus numero 70 per Giethoorn.

A Giethoorn si può dormire all’hotel Des Dames Van De Jonge, un piccolo e caratteristico albergo dotato anche di ristorante con tavoli all’aperto. L’albergo mette a disposizione pacchetti differenziati per attività sportive e tour in barca, anche romantici, per i canali del villaggio. E’ possibile anche noleggiare imbarcazioni.

Per mangiare, invece, c’è il ristorante Fanfare, dal nome film che ha dato fama alla cittadina. Il ristorante è anche bar. Qui ci si può fermare per un caffè, un tè e un aperitivo (sulla homepage del sito pubblicizzano l’ormai internazionale spritz!) e gustare le specialità del luogo. Il cafè-ristorante ha anche tavoli all’aperto e wi-fi gratuito.

Link utili

– Informazioni turistiche su Giethoorn: qui

– Il sito dell’hotel Des Dames Van De Jonge, a questa pagina

– Il sito del caffè-ristorante Fanfare a questa pagina

Di seguito una galleria fotografica di Giethoorn.

Di Valeria Bellagamba