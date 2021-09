Quali sono le terme più belle di Budapest, come raggiungerle e quanto costa l’ingresso

Budapest è una meta ambita da molti, perché si raggiunge facilmente in aereo, è molto attiva a livello culturale e perciò estremamente interessante da visitare, ed è la città giusta dove rilassarsi grazie alla sue bellissime terme.

E’ la destinazione perfetta per trascorrere un weekend all’estero senza spendere le cifre delle capitali del Nord Europa. Se siete riusciti a ritagliarvi tre giorni per visitare la città, non dimenticate dunque di mettere in conto del tempo per visitare le terme più belle di Budapest.

Le terme di Budapest

A Budapest e negli immediati dintorni si trovano più di 100 centri termali, perciò se volete regalarvi qualche ora di relax e benessere non avete che l’imbarazzo della scelta. La tradizione ungherese di prendersi cura del corpo risale ai Romani, che costruirono un bagno termale in Piazza Florián di cui ancora oggi sono visibili i resti.

Furono poi gli Ottomani a consolidare la pratica dell’utilizzo delle acque termali per prendersi cura del proprio corpo. Perciò, se andate a Budapest, non potete assolutamente mancare una visita ad (almeno) uno dei centri termali. Ma qual è il più bello, e cosa bisogna sapere prima di andarci?

I Bagni Gellért: le terme più belle di Budapest

Anche se le terme più famose e popolate di Budapest sono i Bagni Széchenyi, abbiamo deciso di parlarvi dei Bagni Gellért, i più belli e spettacolari. Sono infatti un gioiellino di Art Nouveau e, anche se i primi documenti che ne attestano la presenza risalgono al XV secolo, le terme per come le conosciamo oggi sono state costruite insieme all’omonimo hotel, aperto nel 1918.

L’albergo esiste ancora, ma rispetto alle terme ha un ingresso separato. La chicca di questa struttura dalle tinte azzurre e dorate è il colonnato intorno alla piscina a onde, particolarmente apprezzato da chi è appassionato di fotografia ma anche da chi vuole condividere una foto di questo luogo sui social con gli amici.

Intorno alle saune, alle vasche termali e ai bagni idromassaggio avrete qui la possibilità di ammirare statue, mosaici, strutture architettoniche e spettacolari vetrate che vi lasceranno a bocca aperta. Le acque delle terme di Budapest sono considerate oggi particolarmente speciali grazie alle loro proprietà curative.

Ottima scusa per concedersi un giorno in questo luogo, no? Ai Bagni Gellért troverete, nello specifico, 8 vasche e piscine termali con acqua a 35°C-40°C, una piscina termale all’aperto, una piscina a onde all’aperto, una grande piscina per il nuoto con acqua a 27°C e un’altra piscina termale con acqua a 36°C.

Come arrivare ai Bagni Gellért

Le Terme Gellért sono a Buda, lo storico quartiere centrale insieme a Pest, vicino al Ponte della Libertà e dentro l’Hotel Gellért. La fermata dei mezzi è Szent Gellért tér, e si possono prendere i tram 19, 41, 47, 49 e 56 oppure gli autobus 7, 107, 109, 173 e 233E. Si può arrivare alle terme anche con la metropolitana, prendendo la M4 e scendendo alla fermata Szent Gellért tér.

Quanto costa entrare ai Bagni Gellért

Il costo per entrare ai Bagni Géllert è di 17-19 euro, a seconda del giorno della settimana e dei servizi richiesti. Conviene inoltre portarsi il proprio asciugamano e le proprie ciabatte, perché altrimenti bisogna pagare un supplemento per il noleggio del primo e l’acquisto delle seconde. Chiaramente, alcuni trattamenti estetici prevedono un costo supplementare rispetto al prezzo d’ingresso.

Che scegliate i Bagni Gellért (che noi vi consigliamo) o che optiate per un altro centro termale, sicuramente non resterete delusi. Unico rischio è quello del sovraffollamento, ma se scegliete un giorno che non sia di punta dovreste riuscire comunque a godervele alla grande. Approfittate dunque del tempo qui per rigenerarvi completamente, coccolarvi e tornare a casa rilassati e pronti ad affrontare qualsiasi cosa con uno spirito diverso.