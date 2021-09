Bake Off Italia, Lora Kayyal: da dove viene e perché se ne è andata

Da dove viene Lora di Bake Off Italia 2021? Le origini della pasticcera e come mai ha lasciato la sua terra?

Lora Kayyal è una delle concorrenti che sta prendendo parte all’edizione 2021 di Bake Off Italia. La gara di pasticceria in onda su Real Time ogni venerdì vede gli aspiranti pastry chef sfidarsi per vincere la competizione. Ogni volta i partecipanti vengono giudicati da Damiano Carrara, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e a capitanare la gara c’è l’inimitabile Benedetta Parodi. Tra i concorrenti di Bake Off Lora è senza dubbio una delle giovani più interessanti, soprattutto per le sue origini.

Da dove viene Lora di Bake Off?

Lora Kayyal ha 27 anni ed originaria di Israele. Qui è nata e ha vissuto fino ai 18 anni. Sebbene oggi viva in Italia e a Genova da tantissimi anni, nelle sue ricette dolci le influenze un po’ esotiche della sua città natale si sentono eccome. Proprio questo è stato uno dei punti di forza che i giudici di Bake Off hanno particolarmente apprezzato.

Perché ha lasciato Israele

Il motivo per cui Lora ha lasciato Israele è stato lo studio. La giovane voleva infatti studiare fisioterapia e proprio per questo è arrivata in Italia. La sua famiglia è rimasta in Israele e, a quanto sappiamo, sono quasi due anni che la concorrente di Bake Off non li vede per via della pandemia. Spesso, nelle interviste, ha raccontato che si sentiva quasi estranea in Israele, ma in qualche modo quella terra le è comunque rimasta dentro.

Ad iscrivere Lora Kayyal a Bake Off è stato il suo fidanzato, Luca. Sapendo della sua bravura e della sua passione per i dolci ha pensato che sarebbe stata la cosa giusta da fare ed infatti la 27enne è entrata nella squadra. Il suo sogno è quello di aprire una pasticceria che abbia un giusto mix di sapori arabi ed italiani.