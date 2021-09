By

Giornate Europee del Patrimonio 2021: gli eventi in programma. Tutte le informazioni utili.

Tornano le Giornate Europee del Patrimonio 2021, con ingresso nei musei statali a 1 euro. Per promuovere la partecipazione agli eventi culturali e la conoscenza del patrimonio storico e artistico di tutti i cittadini europei. L’iniziativa si svolge nel weekend di sabato 25 e domenica 26 settembre.

Tanti eventi sono in programma in tutta Italia, con visite guidate, aperture straordinarie, incontri, spettacoli e tanto altro. Il tema di quest’anno è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!“. Ecco cosa bisogna sapere.

Da non perdere nel weekend di sabato 25 e domenica 26 settembre l’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la manifestazione culturale più estesa e partecipata d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

Nelle due giornate dell’iniziativa sono promosse visite guidate, aperture straordinarie, incontri, spettacoli e iniziative digitali che si terranno nei musei e nei luoghi della cultura statali e non. Inoltre, per sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Il tema dell’edizione di quest’anno delle Giornate Europee del patrimonio è: “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!“. Il teme vuole proporre una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è la traduzione dell’inglese “Heritage: All inclusive“, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

Per saperne di più: www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme

Eventi GEP 2021

Gli eventi e appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 (GEP 2021) sono costantemente aggiornati sul sito web del Ministero della Cultura, tra eventi diurni ed aperture serali. Inoltre, saranno pubblicati sul sito europeo degli European Heritage Days e sui canali istituzionali dei singoli musei.

Tra gli appuntamenti da non perdere, segnaliamo l’apertura straordinaria del Complesso di San Michele a Roma, sabato 25 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Il pubblico potrà accedere all’edificio con visite guidate, organizzate dal personale del Ministero della Cultura. Informazioni: musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/apertura-straordinaria-del-complesso-di-san-michele-a-roma-sabato-25-settembre-2021

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente i tema di sicurezza e prevenzione anti-Covid. Ogni sito fornirà le indicazioni necessarie per l’accesso e per assicurare il rispetto delle norme sulla tutela della salute del personale e dei visitatori e sul distanziamento. Ricordiamo che per accedere ai musei e luoghi di cultura serve il Green pass.

Si possono seguire le iniziative delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 anche sui canali social di museitaliani e EHDays.

Gli hashtag ufficiali per seguire la manifestazione sono: #GEP2021 #EuropeanHeritageDays #museitaliani #patrimonioculturaletuttiinclusi

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/tornano-le-giornate-europee-del-patrimonio-gep-2021