Torna a Bake Off 2021 Peperita, la Drag Queen che ama i dolci! Ecco dove vive, dove lavora e cosa sappiamo sulla nuova concorrente.

Dopo tanta attesa, gli appassionati di pasticceria hanno potuto rivedere il loro programma preferito: Bake Off Italia 2021. Tra i concorrenti, per altro, c’è un volto familiare Peperita, la drag queen che avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione, ma per via di un infortunio aveva dovuto rinunciare prima di iniziare la prima puntata. Ma conosciamo meglio Peperita: dove vive, dove abita, che lavoro fa e dove si esibisce nei suoi spettacoli drag!

Dove vive e dove lavora Peperita di Bake Off 2021?

Originaria della Puglia e precisamente di Bari, Peperita – il cui nome originale è Giacomo – ha origini pugliesi, ma vive a Milano ormai da anni. Classe 1983 ha una vita molto riservata eppure sappiamo come ha raccontato lei stessa che durante il giorno è un normalissimo impiegato di una multinazionale tedesca, la sera invece sveste i panni di Giacomo e si trasforma nell’esuberante Drag Queen Peperita! Sappiamo inoltre che fa diversi spettacoli in giro per la città e in svariati locali in cui è molto apprezzata.

Perché aveva lasciato la scorsa edizione del programma?

La sua avventura a Bake Off era iniziata nel 2020, ma durante la prima corsa al tendone, Peperita era caduta lussandosi un ginocchio. Un incidente che le era costato 35 giorni di convalescenza oltre che l’abbandono del programma. Ora è stata richiamata nello show e la concorrente ha raccontato che durante la convalescenza era anche ingrassata tantissimo, ma ora si è totalmente rimessa in forma.

La gioia di Peperita su Instagram

Su Instagram Peperita è sempre stata molto attiva e quando ha saputo che avrebbe partecipato alla nuova edizione di Bake Off 2021 si è detta entusiasta: “Sono l’esempio vivente del “MAI ARRENDERSI”, quando vuoi qualcosa devi fare di tutto affinché quella cosa si avveri e si realizzi”.

Ora che abbiamo conosciuto meglio Peperita di Bake Off Dolci in Forno, non ci resta che seguire le puntate del cooking show con passione e tifare per lei!