Viaggi in USA: da quando hanno riaperto i confini è successo il finimondo

Le mete al top delle ricerche in USA secondo eDreams. Da quando Biden ha riaperto i confini c’è un +110%.

Probabilmente quasi nessuno di noi partirà domani alla volta di una vacanza in America, sapere però di poterlo fare è un segno di speranza niente male. È come se, lentamente, con attenzione e cautela, stessimo ritornando a quella vecchia e cara normalità per cui potevamo decidere di trascorrere il Natale o il Thanksgiving a New York senza pensarci troppo. E così, quando la Casa Bianca ha annunciato la fine del Travel Ban, riaprendo i confini a 33 Paesi – Italia compresa – c’è stato un vero e proprio boom di ricerche online per organizzare un viaggio o una vacanza negli USA.

Viaggi in America + 101% di ricerche dalla riapertura

Grazie ai dati raccolti da eDreams sappiamo infatti che proprio nel giorno dell’annuncio della riapertura dei confini americani c’è stato un +101% di ricerche di mete negli USA per un viaggio da realizzare il prima possibile! Già qualche mese fa gli italiani stavano monitorando se fosse possibile partire verso la Grande Mela nei mesi di ottobre e novembre, ma purtroppo ancora non c’erano buone notizie. Ora, invece, l’America riapre le porte e i nostri connazionali non vedono l’ora di godersi il mood cosmopolita della città.

La classifica delle città più ricercate per un viaggio in USA a novembre

La classifica delle mete più ricercate per un viaggio nella nazione a stelle e strisce troviamo non solo New York, ma anche alcune località come spiagge, parchi divertimento e aree naturalistiche da sogno. Ecco allora quali sono le mete più ricercate per una viaggio a novembre secondo le analisi e le indagini di eDreams.

New York City Miami Los Angeles San Francisco Chicago Boston Honolulu Washington, D.C. Orlando Las Vegas

Insomma, è tempo di volare in America! State cercando anche voi la vostra destinazione al top per un viaggio?