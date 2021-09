Voli low cost per ottobre 2021: tutte le migliori offerte. Tutte le informazioni utili.

Quest’anno, pandemia permettendo, dovremo avere maggiori probabilità di viaggiare anche in autunno. Grazie alle vaccinazioni e al Green pass (richiesto per viaggiare in Europa e nei Paesi dell’area Schengen) gli spostamenti sui mezzi pubblici dovrebbero essere più sicuri, anche in aereo.

Sebbene gli esperti si aspettino una nuova ondata autunnale di contagi e purtroppo nuovi decessi, l’emergenza dovrebbe essere contenuta e non dovrebbero esserci più le chiusure e le limitazioni dello scorso anno. Comunque ci si aspetta siano più contenute e circoscritte.

Dovremo, pertanto, essere più tranquilli nel prenotare i futuri viaggi. In ogni caso, nella maggior parte dei casi è possibile cambiare volo senza spese, spostando la partenza a un altro momento, se la situazione epidemica dovesse peggiorare. Con un pizzico di ottimismo e scaramanzia, vi segnaliamo le migliori offerte di voli low cost per viaggiare a ottobre 2021, in Italia e in Europa. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Voli low cost per ottobre 2021: tutte le migliori offerte

Se state programmano un viaggio per il prossimo ottobre, che sia per turismo, studio o lavoro, e intendete prendere l’aereo, non dovete lasciarvi sfuggire le migliori offerte di voli low cost. Dalla scorsa estate, grazie al calo delle infezioni, alla diffusione massiccia delle vaccinazioni e al Green pass, il traffico aereo è tornato a crescere anche se non ancora ai livelli di prepandemia. Gli europei sono tornati a volare, anche all’estero, e il settore del turismo, tra i più penalizzati dalla pandemia, ha ripreso fiato.

La campagna vaccinale ha svolto un ruolo decisivo, anche se vaccinazione non significa immunità assoluta. I rischi di infezione rimangono, pertanto vanno ancora osservate le regole di base di prevenzione (mascherina, distanziamento e igiene delle mani), ma sono nettamente ridotti i rischi di malattia grave. Dunque possiamo affermare di poter viaggiare abbastanza sicuri. Oltre al Green pass, poi, è fondamentale ricordarsi di compilare il Passenger Locator Form, prima di salire a bordo di un aereo, richiesto per viaggiare in molti Paesi e anche per tornare in Italia da un viaggio all’estero.

Qui vi segnaliamo le migliori offerte di voli low cost per ottobre 2021, per viaggiare in Italia e all’estero con i voli delle principali compagnie aree. Le offerte sono segnalate da Skyscanner, portale di ricerca delle migliori occasioni di viaggi in aereo che riporta le tariffe applicate dalle varie compagnie aeree e dai tour oeprator.

Le tariffe in offerta sono per voli diretti, indicate a persona e di sola andata, ma è possibile trovare il viaggio di ritorno allo stesso prezzo o di poco superiore. Ricordiamo che le tariffe possono essere soggette a variazioni dell’ultimo minuto, a seconda delle disponibilità e possono essere condizionate anche dall’emergenza Covid. Per essere sicuri e avere maggiori informazioni sui prezzi dei biglietti e sulle altre condizioni di viaggio, vi consigliamo di contattate sempre le compagnie aeree o i tour operator che propongono le promozioni, prima di prendere qualunque decisione.

Offerte voli a ottobre in Italia

Per volare low cost in Italia a ottobre, Skyscanner voli in offerta per Alghero a tariffe super convenienti: da 11 euro partendo da Milano e Venezia; da 12 euro partendo da Bologna, Napoli e Pisa; 13 euro da Palermo e 14 euro da Bari e Catania.

Anche per Bari sono disponibili voli in offerta da 11 euro per chi parte da Bologna, Milano, Roma e Verona; da 12 euro partendo da Cagliari, Catania, Cuneo e Pisa; da 14 euro da Trieste e Venezia; 16 euro da Torino.

Per raggiungere Bologna sono in offerta voli da 11 euro da Bari, Brindisi, Catania e Palermo; da 12 euro partendo da Alghero, Cagliari, Comiso e Trapani.

Chi vuole andare a Brindisi trova voli da 11 euro in partenza dagli aeroporti di Bologna, Milano e Roma; da 12 euro da Palermo e Verona; a 14 euro da Pisa; da 16 euro da Cagliari.

Per raggiungere Catania, sono in offerta da 11 euro i voli da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, da 12 euro in partenza da Bari e Cagliari; da 13 euro da Pisa; da 15 euro da Perugia e Trieste.

Per Milano, e vari aeroporti, sono in offerta i voli da 11 euro che partono dagli scali di Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme e Palermo, da 12 euro da Comiso e da 14 euro da Napoli.

Chi vuole andare a Roma, e raggiungere i suoi aeroporti, ha voli in offerta da 11 euro in partenza da Bari, Brindisi, Catania, Trapani e da 12 euro da Palermo.

Offerte voli a ottobre all’estero



Per andare a Palma di Maiorca a ottobre, sono in offerta voli da 11 euro da Torino; da 15 euro da Bologna, Milano e Venezia; da 16 euro da Napoli e da 25 euro da Roma.

Per Valencia sono disponibili voli da 15 euro in partenza da Cagliari; in offerta da 19 euro da Bari, Palermo e Trieste; da 21 euro da Milano; da 25 euro da Bologna, Pisa, Torino e da 29 euro da Napoli e Venezia.

Chi vuole raggiungere Barcellona ha a disposizione voli da 16 euro da Milano; da 20 euro da Alghero e da 21 euro da Bologna, Roma e Torino; da 25 euro da Napoli e Venezia.

In offerta per volare a Vienna sono disponibili biglietti da 12 euro per chi parte da Milano; da 15 euro da Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Napoli e Roma; infine da 19 euro per chi parte da Alghero e Cagliari.

Per raggiungere Zagabria sono in offerta voli da 16 euro da Milano e da 21 euro da Roma.

Chi vuole visitare Corfù trova voli da 13 euro da Bologna; da 15 euro da Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona.

Per Rodi sono disponibili voli da 13 euro da Bologna; da 15 euro da Brindisi, Catania, Milano, Pisa, Roma, Torino e Venezia.

Diretti per Zante si trovano voli scontati da 13 euro in partenza da Bologna e Roma; da 15 euro da Milano e Napoli.

Infine, sempre in Grecia, per raggiungere la capitale Atene troviamo offerte di voli da 19 euro da Milano; da 21 euro da Bologna, Catania e Roma.

Per andare a Londra sono in offerta voli da 13 euro da Milano; da 15 euro in partenza da Ancona, Bari, Bologna, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Roma Torino, Trieste, Venezia e Verona; poi da 17 euro da Genova; da 19 euro da Alghero e Brindisi; infine da 20 euro da Napoli.

Chi vuole andare a Bruxelles ha voli in offerta da 15 euro da Verona; da 17 euro da Milano; 19 euro da Ancona e Pisa; da 21 euro da Perugia, Roma, Torino e Venezia; 22 euro da Bologna.

Per raggiungere Parigi, e i sui aeroporti, sono in offerta voli da 19 euro da Brindisi e Milano; da 21 euro da Pisa; a 22 euro da Venezia; da 25 euro da Bari, Bologna e Roma; 27 euro da Palermo e 30 euro da Napoli.

Infine, per Berlino si trovano voli da 20 euro da Milano; 26 euro da Venezia; 30 euro da Bologna e Pisa; 38 euro da Roma.