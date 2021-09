Bastano 45 euro per cenare in questo Ristorante con una Stella Michelin

Che ne direste di andare a mangiare in un ristorante premiato con una stella Michelin e assaporare una degustazione a soli 45 euro? Ecco dove si trova.

Avere la possibilità di andare a mangiare in un ristorante stellato è sicuramente un bellissimo regalo che si decide di fare a se stessi, o alle persone che amiamo, almeno una volta nella vita. Se infatti non avete degli stipendi da capogiro sarà difficile potersi concedere questo lusso con costanza. Eppure esiste un ristorante stellato Michelin che è piuttosto economico. Anzi: in realtà è il più economico d’Italia! Vediamo dove si trova.

Il ristorante con 1 stella Michelin più economico d’Italia

Il ristorante con una stella Michelin più economico d’Italia si trova in provincia di Salerno a Eboli ed è Il Papavero dello chef Fabio Pesticcio. Si tratta di un ristorante molto particolare, elegante, attento alla tradizione e – ovviamente – molto buono, altrimenti non si sarebbe aggiudicata la stella Michelin! Se avete la possibilità quindi di andare in questo ristorante sappiate che con 45 euro potrete ordinare un menù degustazione di 5 portate, di pesce o di carne, vini esclusi.

Come vengono date le Stelle Michelin?

Si tratta di una decisione e di un’iniziativa molto interessante che chiaramente permette a tantissime persone di potersi concedere il lusso di mangiare in un ristorante stellato Michelin senza però dare fondo a tutti i risparmi. La guida Michelin e le sue relative Stelle quindi non significano sempre obbligatoriamente andare a mangiare in un ristorante dove i menù abbiano dei prezzi da capogiro. Chiaramente più uno chef è bravo più il numero delle stelle è elevato e più, probabilmente, davanti a voi non ci sarà solamente un piatto ma una sorta di vera e propria opera d’arte, emozionante e con un mix di sapori che difficilmente si potrebbe riassaporare a casa!

Nel costo del ristorante spesso va fatta anche rientrare la bravura dello chef, la sua fama, la ricercatezza dei prodotti che utilizza. E quindi è importante anche valutare questo quando si decide di andare a mangiare un in un ristorante stellato Michelin. Tuttavia, in questo caso, potrete assaporare tutte le qualità di uno stellato Michelin e i piatti creati da uno chef incredibile, senza dover spendere nemmeno così tanto!