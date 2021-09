Voli low cost estate 2022: le offerte di Ryanair da prendere subito. Tutte le informazioni utili.

Non è ancora finita l’estate 2021 che arrivano già le offerte di voli low cost per quella del 2022. A lanciarle è Ryanair che si avvantaggia per la prossima stagione estiva, quando si spera che i viaggi riprendano a pieno ritmo, non più rallentati da tamponi e quarantene.

Quella di Ryanair è un’offerta lampo che scade il 22 settembre, dunque occorre sbrigarsi se si vuole prenotare un volo per l’estate 2022. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerte voli estate 2022: le occasioni di Ryanair da prendere subito

Prenotare un volo in offerta per l’estate 2022? È possibile grazie alle ultime offerte lanciate da Ryanair. Un’occasione ghiotta e da non perdere, per scegliere tra un’ampia offerta di voli disponibili verso numerose destinazioni in Italia e all’estero. Conviene, dunque, approfittare ora che si possono prenotare molti voli e a prezzi vantaggiosi.Va fatto subito, però, perché l’offerta scade il 22 settembre.

I voli Ryanair per l’estate 2022 sono in offerta a partire da 29,99 euro. Come in tutte le altre offerte, tuttavia, se ne trovano a prezzi decisamente inferiori. Anche da 11 euro e comunque molti a 15, 17, 18, 19 e 20 euro. Prezzi comunque vantaggiosi. Le tariffe sono a persona e di sola andata. In ogni caso, non è difficile trovare occasioni a tariffe scontate anche per i voli di ritorno.

L’offerta, naturalmente è soggetta a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni contrattuali di Ryanair. I voli scontati per l’estate prossima sono offerti per viaggiare dal 1° aprile al 31 ottobre 2022, il periodo della stagione estiva del trasporto aereo.

Offerte Ryanair in dettaglio

La maggior parte dei voli in offerta per l’estate 2022 parte dall’aeroporto di Milano Bergamo, principale hub di Ryanair in Italia. Qui segnaliamo un volo da 10,99 euro diretto a Sofia, in Bulgaria. Un altro da 14,99 euro parte per Budapest, un’occasione per visitare la bellissima capitale dell’Ungheria. Doversi, poi i voli da 16,99 euro per Amburgo, Colonia, Eindhoven e Parigi (Beauvais). Poi, un volo da 17,99 euro diretto a Bordeaux e quelli a 18,69 euro per mete italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Crotone, Napoli e Pescara. Per altre importanti destinazioni europee, sono in offerta i voli da 19,99 euro per Barcellona (El Prat), Berlino (Brandeburgo), Francoforte (Main), Londra (Stansted), Malta e Vienna. Tanti altri sono i voli in offerta che partono da Bergamo.

Dallo scalo di Roma Ciampino partono voli scontati a 19,99 euro per Parigi (Beauvais) e Vienna. Un volo da 20,99 euro per Eindhoven. Quindi, voli da 21,99 euro diretti a Cagliari, e Varsavia (Modlin). Un volo da 23,99 euro per Berlino (Brandeburgo). Infine, voli da 25,99 euro per Atene e Bucarest (Otopeni).

Opzione cambio di volo senza spese



Come sempre, ricordiamo che sui voli Ryanair continua ad appplicarsi l’opzione “Zero spese di modifica”. L’opzione permette di cambiare la prenotazione del volo senza dover pagare penali né supplementi, se non la differenza tariffaria tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo dovesse costare di più.

Le modifiche alla prenotazione, tuttavia, devono essere fatte almeno 7 giorni prima della data di partenza. Non sono consentiti, dunque, i cambi dell’ultima ora. A differenza di altre compagnie e acquistando assicurazioni apposite. Informatevi bene sul sito web di Ryanair, nel caso doveste correre il rischio di un cambio troppo ravvicinato alla data di partenza del volo che intendete acquistare.

Tutte le informazioni su termini e condizioni per l’opzione “Zero spese di modifica”: www.ryanair.com/it/it/info-utili/nessuna-penale-per-il-cambio

